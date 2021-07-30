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Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов

30 июля 2021, 05:28

Чтобы снизить негативную нагрузку на сосуды – стоит запомнить даты, когда пройдут магнитные бури в августе 2021, и готовиться к этим дням заранее.

Магнитные бури в август 2021 календарь самых опасных дат
Магнитные бури в август 2021 - календарь самых опасных дат / 1zoom.ru

Магнитные бури в августе 2021 года будут продолжительными и выматывающими. В первую очередь реагируют на такие геомагнитные колебания наши сосуды – поэтому месяц обещает быть одной сплошной головной болью.

Чтобы снизить негативную нагрузку на сердечно-сосудистую систему в эти периоды – стоит запомнить даты, когда пройдут магнитные бури в августе 2021, и готовиться к этим дням заранее. В это время стоит больше отдыхать (отложив сильные физические нагрузки), следить за питьевым режимом и своим питанием, а стрессовых ситуаций избегать или максимально игнорировать.

Коварство магнитных бурь в том, что в отличие от дождя или сильного ветра – космическая погода не видна нам невооруженным глазом. Зачастую человек сначала ощущает последствия магнитной бури, все ее неприятные симптомы (головокружения, головные боли, тахикардия, проблемы со сном и координацией движений, обострение хронических заболеваний и пр.) – и только потом смотрит в календарь магнитных бурь на август 2021 и понимает, почему так давит в висках или накатывает паника без видимой причины.

Чтобы не пропустить такие дни и быть к ним готовым, читайте наш материал о том, когда именно будут магнитные бури в августе 2021 года.

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Расписание магнитных бурь на август 2021: когда, какого числа магнитные удары 2021

Магнитная буря 2-3 августа 2021 прогнозируется как незначительная (сила удара – предварительно три балла). Метеозависимым людям стоит приготовиться к головным болям (носить при себе нужные таблетки и постараться выспаться накануне).

Магнитная буря 10 августа 2021 будет уже более сильной: ее силу NASA прогнозирует на уровне четырех баллов. К головным болям могут добавиться усталость и проблемы со сном. Также вероятна повышенная раздражительность – поэтому в конфликты лучше не вступать.

Магнитная буря 13-14 августа 2021 будет довольно слабой. Бороться с ней стоит в первую очередь с помощью правильного питания (не перегружать желудок жирной и острой пищей, больше налегать на овощные и фруктовые блюда, рыбу, пить больше воды) и правильного режима дня (стоит ложиться спать так, чтобы за ночь организм получал минимум 7 часов полноценного сна).

Магнитная буря 16-20 августа 2021 будет уже достаточно мощной. Самый опасный для здоровья день – 16-е число, потом буря пойдет на спад. В первую очередь она затронет тех, у кого есть хронические болезни. В этот период вероятны:

  • боли в суставах;
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонница;
  • волатильность артериального давления;
  • у кого-то будет сильно болеть голова, у других возможны приступы головокружения;
  • возможно усиление депрессивных настроений или эмоциональная несдержанность.

Поэтому в этот период нужно постараться не перегружать себя ни психологически, ни физически.

Магнитная буря 29 августа 2021 – это буря средней силы. Она придется на выходной – и посвятить этот день стоит именно отдыху, тогда последствия этих геомагнитных колебаний должны быть максимально незаметными для организма.

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Высокое и низкое давление: что делать в домашних условиях

Врач назвал самый простой способ понизить высокое кровяное давление. Исследования показали, что диета с низким содержанием натрия (то есть соляная) имеет такой же эффект, как и прием от полутора до двух лекарств от артериального давления.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врачаРанее мы уже писали о том, что делать, если у вас слишком низкое кровяное давление. В частности, медицинские работники часто рекомендуют добавлять больше соли в свой рацион, поскольку снижение натрия естественным образом снижает кровяное давление.

Также врач дал короткий ответ, от чего повышается и понижается давление. Отметим, что жаркая погода расширяет кровеносные сосуды, что означает, что кровь течет более свободно и понижается давление.

Также были названы четыре физических признака высокого давления, которые говорят о критическом состоянии. В большинстве случаев высокое кровяное давление редко вызывает заметные симптомы.

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