Что делать, если у вас слишком низкое кровяное давление: простые советы

Давление / УНИАН

С возрастом артериальное давление часто повышается, вызывая множество неприятных симптомов.

Если оставить без присмотра, устойчивое высокое давление может привести к изменяющим жизнь условиям, таким как сердечные заболевания или сердечные приступы. Низкое кровяное давление также сопряжено с риском, и люди должны понимать, как они могут его поднять.

Что делать, если у вас слишком низкое кровяное давление?

Кровяное давление будет постоянно меняться, начиная с низкого и заканчивая повышением к вечеру.

Ученые и медицинские работники пришли к идеальному "нормальному" диапазону артериального давления, измерив сердце, когда оно бьется и отдыхает.

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Они приходят к числовым значениям ртутного столба (мм рт. ст.) С идеальным диапазоном 120/80 мм рт. ст.

Эксперты часто расходятся во мнениях относительно того, что считать "низким" давлением, но оно находится где-то ниже систолического 90 мм рт. Ст. Или диастолического 60 мм рт. ст.

Люди, которые обнаруживают, что их среднее давление постоянно падает ниже этого диапазона, могут регулярно испытывать приступы головокружения или обморока.

Они также могут почувствовать слабость, головокружение, помутнение зрения, тошноту, усталость или отсутствие концентрации.

Все это может ухудшить качество жизни людей, и есть несколько потенциальных причин.

Они могут включать:

Проблемы с сердцем

Обезвоживание

Потеря крови

Тяжелые инфекции

Анафилаксия

Недостаток питательных веществ

Эндокринные проблемы

Беременность

Некоторые лекарства также могут вызывать снижение артериального давления со временем.

Коррекция низкого кровяного давления относительно проста и может потребовать нескольких изменений в образе жизни.

Если обезвоживание вызывает у них слабость, им следует пить больше воды.

А если у них есть дефицит питательных веществ, например недостаток натрия, они могут добавить их в свой рацион.

Медицинские работники часто рекомендуют добавлять больше соли в свой рацион, поскольку снижение натрия естественным образом снижает кровяное давление.

Людям также может быть полезно больше есть, поскольку давление снижается без правильного и регулярного питания.

Любой, кто испытывает симптомы низкого кровяного давления после начала приема нового лекарства, должен обсудить его изменение со своим врачом.

Национальная служба здравоохранения заявляет, что артериальное давление может измениться, если люди слишком быстро переходят от отдыха к активности.

Забота о вставании из положения сидя или лежа может помочь облегчить симптомы артериального давления.