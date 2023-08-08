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Сенполия вырастет, как на дрожжах: как приготовить секретный раствор для полива фиалок

Анна Ярославская
8 августа 2023, 02:30
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Дрожжевая подкормка снабдит фиалки азотом, и результат будет виден уже через неделю. Если ваша фиалка чахнет - это незаменимое средство.
Фиалка, дрожжи
Лучшее удобрение для фиалок - дрожжи и сахар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Дрожжи для цветов - одно из лучших удобрений. В частности, розы от дрожжевой подкормки цветут все лето, а орхидеи удивят здоровьем и красивыми бутонами. Фиалки также обожают дрожжевую подкормку - благодаря ей они нарастят зеленую массу и станут выносливее и крепче. Главред разобрался, как применять дрожжи как удобрение для фиалок.

Лучшее удобрение для фиалок - дрожжи и сахар

Приготовить эффективное удобрение в домашних условиях очень просто. При этом понадобятся простые ингредиенты, которые есть на кухне практически у каждой хозяйки.

Вам понадобится:

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  • 1 столовая ложка сухих дрожжей;
  • 10 л теплой воды;
  • 30 г сахара.

Все ингредиенты нужно смешать и дать им настояться.

Далее раствор нужно разбавить в 5 раз отстоянной водой и полить фиалки.

Если такой большой объем удобрения не нужен, количество ингредиентов уменьшают. На литр воды берут 1 грамм дрожжей и 1 ч. л. сахара.

Дрожжевая подкормка снабдит фиалки азотом, результат будет виден уже через неделю.

Такую подкормку фиалок можно использовать круглый год: зимой один раз в месяц, а летом – еженедельно. Однако, перебарщивать с таким удобрением не стоит. Если фиалку "перекормить", листьев будет много, а цветов, наоборот, мало.

Ранее Главред писал, как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой.

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