Секретная добавка повысит урожайность: как посадить перец необычным способом

Как посадить перец - необычный способ / Фото pixabay.com

Весна и начало лета - самое активное время для дачников, ведь нужно успеть засадить огород, чтобы потом наслаждаться вкусными овощами с собственной грядки. Некоторые культуры - чрезвычайно капризны, и чтобы получить урожай, придется изрядно постараться. К таким непростым задачам относится и выращивание сладкого болгарского перца. Впрочем, есть необычный способ посадить перец, чтобы в результате удалось получить вкусные и натуральные плоды.

Что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт

Опытные огородники говорят, что есть один секретный ингредиент, который поможет получить хороший урожай перца. Если его добавить в лунку, то перец растёт действительно очень хорошо. Речь идет о пере.

Достать перо - не проблема даже для городского жителя. Если у вас есть старая перьевая подушка или старый пуховик, то можете пустить их в ход.

Перо содержит много микро- и макроэлементов. В частности, молибден. А перец - как раз большой любитель этого микроэлемента. Внесение небольшого количества пера в лунку значительно увеличит урожай перца.

Если добавить перо в лунку, то урожай перца будет лучше / скриншот

Как правильно внести перо в лунку

сделайте углубление в земле;

возьмите горсть пера и положите его на дно лунки;

сверху присыпьте землей;

полейте водой с добавлением фитоспорина (1-2 столовые ложки на 10 л воды);

когда вода немного впитается, можно высаживать рассаду перца в эту "болтушку" и присыпать сверху землей.

К слову, фитоспорин значительно снижает риск заболевания всех растений. Поэтому его можно использовать и при посадке других культур.

Горсть пера нужно добавить в каждую лунку / скриншот

Когда сажать семена перца в открытый грунт

Перец - растение очень теплолюбивое. Обычно его семена не сеют сразу в открытый грунт, а высаживают рассаду. Но если климат позволяет, то можно посадить и семена. Делать это лучше в конце мая или первой декаде июня (6-7 числа), когда температура воздуха устойчиво высокая. После посева грядки нужно накрыть пленкой. Снимают ее, как только появятся всходы.

Для посева подойдут ранние или среднеранние сорта перца: Аджика, Чудо Подмосковья, Двойное изобилие, Астраханский 147.

Когда высаживать рассаду перца в открытый грунт

Рассаду перца в разных регионах Украины высаживают в разное время, но в любом случае позже, чем рассаду томатов. Все зависит от того, насколько теплой была весна.

В северных областях Украины высаживать рассаду перца в открытый грунт можно во второй половине мая. В более южных раньше — в первой декаде мая или под конец апреля.

Температура воздуха должна быть не ниже +13 градусов, а ночные заморозки должны прекратиться.

В целом, при высаживании перца стоит придерживаться правила: чем позже, тем лучше. Главное, чтобы перец не пострадал от перепадов температур.

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