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Зеленый сладкий перец: названы шесть удивительных преимуществ для здоровья

7 сентября 2021, 13:00

Зеленый сладкий перец низкокалорийен и относительно мало углеводов.

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Зеленый сладкий перец - это просто незрелый сладкий перец. / Pixabay

Зеленый сладкий перец или болгарский перец (Capsicum annuum) обычно считают овощами, хотя технически они являются фруктами. Болгарский перец имеет толстые стенки, имеет форму колокола и бывает разных цветов, включая красный, желтый и фиолетовый.

Зеленый сладкий перец - это просто незрелый сладкий перец. Они, как правило, менее сладкие, чем красный и желтый перец, и имеют немного горький вкус.

Они очень питательны и являются отличным дополнением к вашему рациону. В этой статье перечислены 6 удивительных преимуществ зеленого перца, пишет Healthline.

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1. Богатый источник питательных веществ

Зеленый сладкий перец содержит множество витаминов и минералов. Кроме того, они являются хорошим источником клетчатки и относительно низким содержанием углеводов.

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Вот состав 1 стакана (150 грамм) сырого сладкого зеленого перца (2):

  • Калорийность: 30
  • Белок: 1,3 грамма
  • Углеводы: 7 грамм
  • Клетчатка: 2,6 грамма
  • Витамин A, R
  • AE: 3% дневной нормы
  • Витамин C: 134% дневной нормы
  • Витамин К: 9% дневной нормы
  • Калий: 6% дневной нормы
  • B6 (пиридоксин): 20% дневной нормы

Помимо перечисленных выше питательных веществ, зеленый перец содержит меньшее количество других витаминов и минералов, включая тиамин (B1), магний, медь и витамин E.

Зеленый сладкий перец особенно богат витамином С. Поскольку этот витамин водорастворим, ваше тело не может хорошо его хранить, поэтому вам необходимо регулярно получать его из своего рациона.

Витамин C необходим для многих важных функций вашего организма, включая правильную иммунную функцию, синтез коллагена, метаболизм питательных веществ и многое другое. Он также действует как мощный антиоксидант и защищает ваши клетки от вредного окислительного повреждения.

Перец также является хорошим источником витамина B6, который участвует в метаболизме питательных веществ, иммунной функции и синтезе нейромедиаторов (создание химических посредников). Он также помогает создавать гемоглобин - белок, переносящий кислород в красных кровяных тельцах.

Этот хрустящий овощ также содержит провитамин А, который ваше тело может преобразовать в витамин А. Провитамин А содержится в форме бета-каротина, растительного соединения с ярким цветом и многих полезных для здоровья свойств.

Более того, зеленый сладкий перец низкокалорийен и относительно мало углеводов. Кроме того, они являются хорошим источником клетчатки.

2. Полезно для здоровья кишечника

Перец - хороший источник клетчатки, необходимой для здоровья кишечника.

Добавление в свой рацион продуктов, богатых клетчаткой, таких как перец, может помочь вам удовлетворить рекомендуемое потребление клетчатки: 30–35 граммов в день для мужчин и 25–32 грамма в день для женщин.

Одна чашка (150 граммов) сырого зеленого перца содержит 2,5 грамма клетчатки.

Исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки может защитить от состояний пищеварительной системы, таких как рак толстой кишки и воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).

Употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, также может помочь поддерживать оптимальное функционирование вашей пищеварительной системы, предотвращая запоры и способствуя здоровому балансу кишечных бактерий.

Попробуйте перекусить ломтиками зеленого болгарского перца с хумусом или добавить измельченный зеленый перец в салаты, перец чили и жаркое, чтобы получить дополнительный импульс клетчатки.

3. Содержит полезные для здоровья растительные соединения

Сладкий перец содержит множество растительных соединений, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Например, этот овощ содержит флавоноиды, витамин С, фенольные соединения и каротиноиды, все из которых оказывают благотворное влияние на здоровье.

Исследование 2019 года, в котором анализировались концентрации биоактивных соединений в сладком перце, показало, что по сравнению с красным, оранжевым и желтым перцем, зеленый сладкий перец содержит больше фенольных кислот, включая мощный тип, называемый п-кумариновой кислотой.

Исследования показали, что диета с высоким содержанием фенольных кислот может защитить от определенных состояний здоровья, таких как инсулинорезистентность, ожирение печени, снижение умственного развития и сердечные заболевания.

Более того, исследование 2013 года показало, что экстракт зеленого болгарского перца обладает более высокой антиоксидантной активностью, чем экстракты красного, оранжевого и желтого болгарского перца.

Диета с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамин С и каротиноиды из зеленого перца, приносит пользу вашему здоровью по нескольким причинам.

Например, большой обзор 69 исследований за 2018 год показал, что потребление большего количества витамина С и каротиноидов и / или более высокие концентрации этих антиоксидантов в крови были связаны со снижением риска сердечных заболеваний, рака и общей смертности.

4. Может способствовать здоровью сердца и глаз

Добавление в свой рацион большего количества фруктов и овощей, таких как зеленый сладкий перец, - это разумный способ укрепить здоровье сердца и глаз.

Многочисленные исследования связывают диеты, богатые фруктами и овощами, с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Например, употребление большего количества фруктов и овощей может улучшить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как повышенный уровень холестерина, сахара в крови и уровень сахара в крови. уровней восстановления.

Кроме того, зеленый болгарский перец богат лютеином, каротиноидом, который необходим для здоровья глаз. Лютеин помогает защитить фоторецепторные клетки ваших глаз от повреждения, вызванного воздействием света.

Таким образом, диета, богатая лютеином, может помочь снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), состояния, которое может вызвать потерю зрения.

5. Может помочь вам поддерживать здоровую массу тела

Употребление большего количества фруктов и овощей, таких как зеленый сладкий перец, может помочь вам поддерживать здоровую массу тела или даже похудеть.

Зеленый сладкий перец низкокалорийен, богат клетчаткой и богат другими питательными веществами, необходимыми вашему организму для оптимального функционирования. Это делает их отличным дополнением к любой диете.

Тем не менее, лучше есть много разных фруктов и овощей, а не только увеличивать потребление перца.

Это потому, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, имеют более низкий уровень жира в организме и весят меньше, чем те, кто ест мало продуктов.

Исследования также показывают, что у людей, которые едят много фруктов и овощей, обычно меньше висцерального жира - типа глубокого жира на животе, который напрямую связан с повышенным риском заболеваний, - чем у людей, которые едят меньше продуктов.

Итак, чтобы улучшить общее качество вашей диеты и поддерживать здоровую массу тела, попробуйте включать в свои блюда и закуски не только зеленый сладкий перец, но и другие фрукты и овощи.

6. Универсально и вкусно

Зеленый сладкий перец не только очень питателен, но и обладает прекрасным вкусом как в сыром, так и в приготовленном виде.

Имейте в виду, что зеленый сладкий перец менее сладкий, чем красный, желтый и оранжевый перец. Зеленая версия также содержит меньше каротиноидов и флавоноидов, но больше фенольных кислот.

Таким образом, вы можете захотеть добавить в свой рацион сладкий перец всех цветов, чтобы воспользоваться преимуществами его разнообразного состава питательных веществ.

Независимо от цвета болгарского перца, который вы выберете, есть почти бесчисленное множество способов насладиться им, например:

  • Добавьте их в жаркое из овощей и курицы.
  • Нарежьте и подавайте с хумусом или бабаганушем для макания.
  • Нарезать кубиками и используйте как хрустящую заправку для салата.
  • Используйте их в супах, рагу и чили.
  • Добавьте их в рис и бобы.
  • Обжарьте их с луком и специями в качестве гарнира.
  • Смешайте их с яйцами и другими овощами в омлете.

Не бойтесь экспериментировать. Добавление болгарского перца к любимым рецептам завтрака, обеда и ужина может дать питательные, красочные и вкусные результаты.

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