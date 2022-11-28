Счастливчиков всего три: какие знаки Зодиака получат шанс разбогатеть до конца года

Кому повезет с деньгами в декабре/ pixabay.com

Близиться конец 2022 года и некоторые знаки Зодиака успеют собрать все сливки в декабре. Всего представителям трех созвездий улыбнется финансовая удача.

Узнать, что приготовили звезды для вас на начало декабря можно в материале "Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность".

Львам лучше не спешить

Представители этого созвездия заметят изменения в жизни уже с первых дней декабря. Астрологи говорят, что удача возьмется за вас и будет сопровождать до конца года.

Не исключено, что Львам повезет выиграть в лотерею или же отхватить неплохую премию на работе. Специалисты по звездам утверждают, что Львам может поступить выгодное предложение по работе, но торопиться не стоит - тщательно взвесьте все за и против.

Девы добьются своего

Рожденные под этим созвездием не сидят сложа руки и постоянно находятся в поисках дополнительного заработка. Именно в декабре Дев ждет успех. Астрологи говорят, что деньги придут с новыми предложениями на работе, от которых отказывать будет глупо.

Скорпионы, не проспите удачу

В декабре улучшиться бюджет и у представителей этого знака Зодиака. Вам будет намного проще подняться по карьерной лестнице или вы попросту получите более выгодное предложение по работе.

Астрологи предупреждают, что рисковать во время принятия решений не стоит, поскольку сомнительные предложения не только не принесут вам денег, но и могут отбросить на несколько шагов назад в работе.

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