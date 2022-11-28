Гороскоп на декабрь 2022 для Весов: выздоровление, новая работа и свадьба

Гороскоп для Весов на декабрь - что принесет первый месяц зимы / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 3 декабря появится ясность в вопросах работы - все, что вы не могли решить с июня, наконец-то сдвинется с мертвой точки. Если Весы были в поиске работы, то в декабре наконец-то ее найдут. Есть шанс получить хороший контракт или клиента, откроются новые возможности.

Кроме того, изменится психологическое состояние - уйдет тревожность, депрессия, подавленность. Здоровье улучшится. Астролог советует обращаться к нескольким врачам, потому что есть риск получить неправильный диагноз. В целом, представителей знака ждет быстрая реабилитация и восстановление после болезни.

Полнолуние 8 декабря принесет Весам новости, связанные с заграницей, путешествиями, иностранцами. В этот день вы можете принять важное решение, заключить контракт, получить документы и даже заключить брак с иностранцем. Будет кульминация и завершение судебного процесса или получение ответа из официальных источников. Сильнее других влияние полнолуния почувствуют Весы, которые родились с 10 по 13 октября.

11 декабря - день хороших новостей в романтических отношениях. Если вы свободны, то встретите свою любовь, если у вас уже есть возлюбленный, то можете получить предложение руки и сердца. Также вас ждет прибыль, деньги, покупки, подарки.

С 21 декабря и по 17 мая вселенная откроет перед Весами новые возможности и наградит за труды. Это может быть брак, заключение важного контракта или сделки. Если у представителей знака есть какие-то судебные дела или другие проблемы, то они разрешатся.

Новолуние 23 декабря принесет Весам временное пребывание за границей, эмиграцию, переезд в другое место жительства. У Весов может появиться новый член семьи, приедут родственники. Вы можете продать или купить недвижимость, начать ремонт. Сильнее других это новолуние почувствуют те Весы, которые родились с 24 по 26 сентября.

Читайте такжеГороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

Астролог советует покупать новогодние подарки до 29 декабря, так как в этот день Меркурий остановится и развернется в ретроградное движение до 18 января. В этот период не стоит делать дорогие покупки и подписывать важные документы. Это время отдыха и паузы, в делах, говорит гороскоп.

Вам также может быть интересно: