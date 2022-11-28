Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

Женский гороскоп на 28 ноября-4 декабря 2022 / Фото ua.depositphotos.com

Движение планет и небесных светил оказывает непосредственное влияние на жизнь человека. Особенно сильно это влияние чувствуют женщины. Чтобы оставаться успешной, счастливой и самодостаточной Главред предлагает ознакомиться с женским гороскопом на неделю 28 ноября-4 декабря 2022 для всех знаков Зодиака.

Эта неделя пройдет успешно для многих прекрасных представительниц Зодиакального круга. Причиной тому выход Юпитера из зоны ретроградности. У многих наступит время для смены ценностей, выхода из жестких рамок. На первый план выйдет желание двигаться вперед и развиваться. Также наступает благоприятное время для изменения жизни к лучшему.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Неделя пройдет под знаком романтического настроения и разнообразных идей. Благоприятное время для построения новых планов. Можно мечтать и бороться со страхами. Гороскоп на неделю для женщин Овнов советует заняться финансовыми вопросами. На пути будет масса трудностей, но в результате вы получите планируемую прибыль. Также на этой неделе у представительниц этого знака воцарится покой на душе, если они найдут в себе силы побороть неуверенность.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Представительницам этого знака лучше всего заняться здоровьем. Любые лечебные процедуры пройдут отлично и принесут ожидаемый эффект. Гороскоп на неделю для женщин-Тельцов рекомендует остерегаться обмана и афер. Представительниц этого знака могут попасть в неприятности из-за своей доверчивости. Лучше всего хранить планы в тайне от всех. В остальном неделя пройдет гладко.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Представительницы этого знака должны будут сделать над собой усилие и избавиться от лени, апатии, которые одолели их в эти дни. Неделя будет благоприятной для активных действий, инициативы. Также гороскоп для женщин-Близнецов на неделю рекомендует заняться собой и личными делами. Не стоит оглядываться на мнение других. Также у вас будет возможность заняться благотворительностью и помочь тем, кто просит о помощи. В жизни могут появиться старые знакомые, бывший жених, в гости нагрянут родственники.

Женский гороскоп на неделю – Рак

Представительницам этого знака Зодиака не стоит заострять внимание на плохом. На этой неделе важно не опустить руки и продолжить действовать. У вас будет много энергии, которая поможет справиться с временными трудностями. Гороскоп на неделю для женщин-Раков советует продолжать действовать, чтобы получить взлет во всех сферах жизни. Также на этой неделе удастся найти свое место в этой жизни, мотивацию для дальнейших свершений. В конце недели можно себя похвалить за достижения незапланированным отпуском.

Гороскоп на неделю для женщин – Лев

В небе развернется настоящее противостояние между Марсом, Венерой и Меркурием. Расположение планет заставит женщин-Львов прислушаться к интуиции. Во вторник и четверг нужно быть особенно внимательными, чтобы услышать голос шестого чувства и не пропустить важное знание, позволяющее сложить отдельные события в единое целое. В эти дни гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022 для женщин-Львов советует не слушать советы, а идти за интуицией. Благодаря этому у вас будет успех, удача и личное счастье.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Представительницы этого знака смогут перезагрузиться в эти дни, что приведет к положительным изменениям. Однако гороскоп на неделю для женщин-Дев советует поберечь себя, чтобы не получить проблемы со здоровьем. Нужно избегать перенапряжения физического и нервного, чаще отдыхать. Данная неделя обещает Девам большое количество разных событий. Чтобы сохранить здоровье нужно снизить уровень требований к себе и окружающим.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Представительницы этого знака на этой неделе смогут преодолеть четыре ступени и прийти от обиды к мудрости. Особую роль сыграет аспект Венеры к Марсу, который придется на 1 декабря. Этот момент откроет возможности для флирта, завязывания отношений, общения с семьей, отдыха. Гороскоп на неделю для женщин-Весов обещает благоприятный период для поиска своего места, новых увлечений. В личной жизни также ожидаются перемены.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Представительницы этого пола на этой неделе будут отличными мамами. Им будет удаваться воспитание детей. Также удастся улучшить свое настроение. Гороскоп на неделю для женщин-Скорпионов советует избегать общения с токсичными людьми. Также вам нужно заняться делами, которые долго откладывались на потом. Также важно обратить внимание на свой внутренний мир.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Представительницам этого знака Меркурий подарит сильную интуицию, что позволит найти ответы на большинство вопросов. Семейным Стрельцам придется много энергии потратить на вторую половинку и детей. А вот сил на себя и свое здоровье уже не хватит. Поэтому женский гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря для Стрельцов предлагает сосредоточиться на самом важном.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Прекрасные представительницы этого пола смогут смело выйти из зоны комфорта. Влияние главных планет вскружит голову, поэтому стоит быть осторожнее, так как новые знакомства могут перерасти в роман. Пока с этим нужно подождать, так как от вас могут что-то скрывать. Гороскоп на неделю для женщин-Козерогов рекомендует уделить время любимому человеку.

Женский гороскоп на неделю – Водолей

Неделя обещает быть очень насыщенной – дела и заботы будут сыпаться, как из рога изобилия. Однако не обойдется без новых проблем на работе. Гороскоп на неделю для женщин-Водолеев советует быть осторожнее и проверять всю информацию, которую они получают из вне. Вас могут обмануть или скрыть что-то важное. Если выяснится ложь, не стоит начинать выяснять отношения. Месть и негативные эмоции могут сказаться на вас.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Представительниц этого знака ожидает очень плодотворная неделя. Благодаря влиянию Юпитера Рыбам удастся побороть ревность, страх, тревогу. Гороскоп на неделю для женщин Рыб советует не опускать руки и продолжать бороться за лучшее будущее. Чтобы избавиться от негативных эмоций можно использовать духовные практики медитации, мантры, чтение духовной и философской литературы. Негативные мысли могут отпугнуть удачу. Сейчас важно войти в зиму с чистыми помыслами.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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