Самый длинный день в 2021 году: что нельзя делать в летнее солнцестояние / 1zoom.ru

21 июня праздник летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году – и один из главных праздников у язычников.

Православные сегодня празднуют Духов день 2021 – у него свои традиции и запреты. Детальнее о них читайте в нашем материале День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии. А вот любители Солнца должны соблюдать такие традиции.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Праздник 21 июня следует провести радостно, максимально комфортно и приятно: сегодня следует избегать агрессии как в поступках, так и в мыслях. Это день покоя и медитации: не стоит кричать и ругаться. Нужно гнать от себя грусть и апатию: любой негатив в этот день, по поверью, усилится стократно и задержится в жизни надолго, до зимнего солнцестояния, как минимум. Не стоит обижать других людей: сегодня не время для ссор, интриг и обид.

Как провести праздник 21 июня

Символ дня – круг. Поэтому день лучше провести в кругу любимых друзей или родственников. Еду стоит подавать в круглой посуде. Можно сплести венок, который издревле символизирует Солнце и плодородие.

Какие еще ритуалы в день летнего солнцестояния 2021 помогут приманить счастливую судьбу и как правильно загадать желание в солнцестояние – читайте в нашем материале Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи.