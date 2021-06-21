Самый длинный день в 2021 году: что нельзя делать в летнее солнцестояние

Что нельзя делать в летнее солнцестояние: ритуалы, обычаи и народные приметы - узнал Главред.
21 июня праздник летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году – и один из главных праздников у язычников.
Православные сегодня празднуют Духов день 2021 – у него свои традиции и запреты. Детальнее о них читайте в нашем материале День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии. А вот любители Солнца должны соблюдать такие традиции.
Что нельзя делать в День летнего солнцестояния
- Праздник 21 июня следует провести радостно, максимально комфортно и приятно: сегодня следует избегать агрессии как в поступках, так и в мыслях.
- Это день покоя и медитации: не стоит кричать и ругаться.
- Нужно гнать от себя грусть и апатию: любой негатив в этот день, по поверью, усилится стократно и задержится в жизни надолго, до зимнего солнцестояния, как минимум.
- Не стоит обижать других людей: сегодня не время для ссор, интриг и обид.
Как провести праздник 21 июня
Символ дня – круг. Поэтому день лучше провести в кругу любимых друзей или родственников. Еду стоит подавать в круглой посуде. Можно сплести венок, который издревле символизирует Солнце и плодородие.
Какие еще ритуалы в день летнего солнцестояния 2021 помогут приманить счастливую судьбу и как правильно загадать желание в солнцестояние – читайте в нашем материале Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи.