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Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для счастья и удачи

17 июня 2021, 06:30

Главред узнал, какие ритуалы в день летнего солнцестояния 2021 помогут приманить счастливую судьбу и как правильно загадать желание в солнцестояние.

Летнее солнцестояние 2021 что нужно сделать женщине для счастья и удачи
Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для счастья и удачи / GoodFon

Летнее солнцестояние в 2021 году наступает в 6.32 по киевскому времени 21 июня (в понедельник). Самый длинный световой день года продлится 17 часов и еще 33 минуты.

Детальнее о том, что такое летнее солнцестояние, приметах и традициях дня – читайте в нашем материале День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать.

Также Главред узнал, какие ритуалы в день летнего солнцестояния 2021 помогут приманить счастливую судьбу и как правильно загадать желание в солнцестояние.

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Летнее солнцестояние 2021: влияние на знаки Зодиака

Солнце во время летнего солнцестояния в 2021 году будет расти в знаке Рак. А ретроградный Меркурий вернется к прямому движению 22 июня. Такое расположение планет свидетельствует о том, что 21 июня в 2021 году станет одним из самых благоприятных и ярких периодов лета.

Влияние солнцестояния на судьбы людей начинается за три дня до события – и продолжается еще три дня после. Особенно благоприятен этот период для представителей стихии огня: Львов, Стрельцов и Овнов.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

  1. В этот день стоит держаться подальше от негатива: не участвовать в ссорах и не допускать злобы в мыслях.
  2. Стоит быть осторожнее с огнем: нельзя игнорировать правила пожарной безопасности.
  3. Не стоит начинать новые дела: лучше завершать старые. И вообще избавляться от всего, что уже изжило себя (вещей, отношений и прочего).
  4. Нельзя принимать подарки (даже очень скромные) от малознакомых людей или поднимать чужие вещи с земли.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния для счастья и удачи

Женщинам в день летнего солнцестояния стоит постараться умыться утренней росой: это усилит их красоту и харизму. Роса в этот день для любого человека считается целебной – но для прекрасного пола она особенно чудодейственна.

Если не получилось умыться росой с утра – стоит искупаться в водоеме: считается, что заряженная солнечной энергией вода придаст сил и смоет все неудачи.

Читайте такжеКак хранить мелочь, чтобы привлечь деньги: невероятные приметыЧтобы у пары были крепкие отношения – стоит в этот день искупаться вместе: принять совместный душ или ванну при свечах.

Одежда и украшения в день летнего солнцестояния должны быть ярких оттенков, в идеале – желтого цвета (аксессуары – из золота). Можно также надевать вещи оранжевого, розового и красного цвета.

Из украшений стоит, по возможности, выбирать те, в которых вправлены "солнечные" камни – это янтарь, гранат и рубин. Незамужним девушкам стоит надеть что-то с розовым кварцем – чтобы в ближайшие полгода найти своего идеального суженного.

В день летнего солнцестояния нужно смело загадывать самое заветное желание. Если исполнение этого желания сделает человека счастливым, то судьба непременно его исполнит. А если желание не сбылось – стоит переосмыслить свои жизненные цели: возможно, человек пытается добиться того, что не принесет ему на самом деле счастья.

Летнее солнцестояние 2021 – лучшее время для сбора лекарственных трав. Из них же делают обереги для дома и привлечения удачи. Например, букет из крапивы призван защитить дом от всякой беды. Еще к защитным травам для дома относятся полынь, жимолость, зверобой и анис. А для привлечения любви и для верных отношений нужно украсить дом любистком.

На праздничный стол стоит подать блюда, которые ассоциируются с солнцем: блины, яичницу, пирог Шарлотка или просто апельсины.

Формой дня считается круг: поэтому день стоит провести в кругу семьи или друзей, а застолье устроить за круглым столом.

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