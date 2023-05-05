Взрывная головоломка по картинке: найти лишнее число за 15 секунд почти невозможно

Разобраться с этой оптической иллюзией за 15 секунд смогут лишь самые внимательные люди.

https://news.glavred.info/vzryvnaya-golovolomka-po-kartinke-nayti-lishnee-chislo-za-15-sekund-pochti-nevozmozhno-10468135.html Ссылка скопирована

В этой головоломке нужно найти лишнее число за 15 секунд / Коллаж: Главред, фото: Mirror, pixabay.com

Оптические иллюзии являются настоящей тренировкой для мозга. Головоломки помогают сконцентрироваться, научиться мыслить нестандартно. Если часто решать такие задачи на логику, то вы заметите, как поменялось ваше восприятие.

Головоломки по картинках помогут вам замечать даже мелочи, которые ранее вам не бросались в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с головоломкой по картинке. Перед вам картинка с числами 278. Однако среди них есть лишь одно лишнее число. Об этом сообщает Mirror.

видео дня

Вам необходимо за 15 секунд найти это число. Обратите внимание на то, что лучше находится в обстановке, где вам никто не будет мешать, ведь справиться с этой задачкой практически невозможно.

В этой головоломке нужно найти лишнее число за 15 секунд / Mirror

Где спряталось лишнее число

Если у вас не получилось найти лишнее число за 15 секунд - не беда, попробуйте снова. В этот раз не ограничивайте себя во времени. Мы дадим вам подсказку, на это картинке спряталось число 218.

Если вы хотите проверить себя и узнать правильный ответ, то сейчас мы раскроем его.

Число 218 спряталось в предпоследнем ряду прямо посредине.

В этой головоломке нужно найти лишнее число за 15 секунд / Mirror

Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачки вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачкой справится лишь люди с исключительными навыками.

Вас также заинтересует: