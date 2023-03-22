Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка

Розы, как и любое другое растение, требуют должного ухода и комфортных условий. Для того, чтобы радоваться цветению и наслаждаться цветком, необходимо знать, как обеспечить розе все для роста и цветения.
Что не любят розы - одно из главных условий
Главным недостатком и причиной слабости кустов роз является отсутствие солнца.
Розы - светолюбивое растение Их желательно в таком месте располагать, чтобы солнце заливало участок в первой половине дня. Во второй половине дня этому растению достаточно всего лишь легкой тени.
Какое соседство не любят розы - будет угнетать цветы
Всем садоводам давно известно, что неправильное соседство цветов может привести к тому, что они будут взаимно друг друга угнетать. Как следствие - ни один цветок не даст пышного цветения. В случае с розами ситуация такая же.
Кусты роз не уживаются рядом с луковичными - тюльпанами, гиацинтами и лилиями. Также не советуют высаживать розы рядом с гортензией, ирисами и флоксами.
Что можно посадить рядом с розой - делаем сад ещё красивее
Иногда хочется посадить в саду гораздо больше растений, чем просто розы. Однако нужно сделать это так, чтобы было лаконично и стильно.
Опытные садоводы уже давно вывели список растений, которые хорошо смотрятся и уживаются рядом с розами, более того - они придают участку более законченный вид.
Рядом с розами хорошо садить растения с мелкими соцветиями. Например, лаванду или гипсофилу. Также хорошо смотрится в ансамбле с розами астранция и шалфей.
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