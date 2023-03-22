Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка

Уже в конце весны и в начале лета многие садоводы будут радоваться цветению розы, однако как сделать цветку комфортные условия - знаю не все.

Что не любят розы / коллаж фото ua.depositphotos.com

Розы, как и любое другое растение, требуют должного ухода и комфортных условий. Для того, чтобы радоваться цветению и наслаждаться цветком, необходимо знать, как обеспечить розе все для роста и цветения.

Что не любят розы - одно из главных условий

Главным недостатком и причиной слабости кустов роз является отсутствие солнца.

Розы - светолюбивое растение Их желательно в таком месте располагать, чтобы солнце заливало участок в первой половине дня. Во второй половине дня этому растению достаточно всего лишь легкой тени.

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Какое соседство не любят розы - будет угнетать цветы

Всем садоводам давно известно, что неправильное соседство цветов может привести к тому, что они будут взаимно друг друга угнетать. Как следствие - ни один цветок не даст пышного цветения. В случае с розами ситуация такая же.

Кусты роз не уживаются рядом с луковичными - тюльпанами, гиацинтами и лилиями. Также не советуют высаживать розы рядом с гортензией, ирисами и флоксами.

Что можно посадить рядом с розой - делаем сад ещё красивее

Иногда хочется посадить в саду гораздо больше растений, чем просто розы. Однако нужно сделать это так, чтобы было лаконично и стильно.

Опытные садоводы уже давно вывели список растений, которые хорошо смотрятся и уживаются рядом с розами, более того - они придают участку более законченный вид.

Рядом с розами хорошо садить растения с мелкими соцветиями. Например, лаванду или гипсофилу. Также хорошо смотрится в ансамбле с розами астранция и шалфей.

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