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Российская армия обречена на поражение: астролог составил гороскоп министра обороны РФ Шойгу

Олег Макаров
21 мая 2023, 07:40
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Астролог Влад Росс убежден, что последние дни жизни Шойгу проведет в тюрьме.
Астролог Влад Росс предсказал Шойгу тюрьму и изгнание
Астролог Влад Росс рассказал, почему армия РФ обречена на поражение с Шойгу / Главред

Министр обороны страны-агрессора Российской Федерации Сергей Шойгу 21 мая отмечает свой 68-ой день рождения. Астролог Влад Росс по просьбе Главреда составил гороскоп Шойгу и рассказал, может ли российская армия рассчитывать на успехи в войне, а также что ждет российского министра обороны.

По словам астролога, Шойгу зациклен на деньгах, они для него являются главным в жизни.

"Он чисто по "бабкам". Абсолютный Телец, ведь и Солнце, и Луна у него в Тельце. Супер-коррупционер. Все, что делает Шойгу, он делает ради денег, ради миллиардов. У него в загашнике больше миллиардов, чем у любого олигарха в России. Он богаче, чем Роман Абрамович", – заверил Влад Росс.

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Также астролог подчеркнул, что, судя по гороскопу, Сергей Шойгу не должен был быть военным, это не его кармическая задача.

"У него восходящий Сатурн в знаке Скорпиона, что указывает на то, что такой человек общается с духами. Тем более, Нептун у него в 12-ом доме – доме духов и необычных явлений. Шойгу – шаман по своей сути. И все, чего он добивается в жизни, благодаря шаманизму. Его гороскоп – это не гороскоп военного. Он должен был заниматься недвижимостью и строительством", – убежден Влад Росс.

Астролог утверждает, что Сергею Шойгу ни в коем случае нельзя было занимать никакие государственные должности, тем более, становиться министром обороны.

"Судя по гороскопу, он не должен занимать никакой государственный пост, иначе в той сфере, которой он будет заниматься, все может прогнить. Именно благодаря Шойгу российская армия в удручающем состоянии, и при нем она обречена быть второй в мире с конца – он украл в российской армии все, что было возможно", – отметил Влад Росс.

Также, по словам астролога, гороскоп российского министра обороны свидетельствует о том, что он крайне недоверчив и склонен подсиживать других людей.

"Шойгу подсиживает всех вокруг и делает все, чтобы стать ближе к главному телу в РФ. Там идет борьба гадюк и жаб. Снятие Суровикина, черная метка Пригожину – это все дело рук Шойгу, который благодаря восходящему Скорпиону и Сатурну искусно ведет закулисные и подковерные игры и бои, он просто блистателен в этом смысле", – утверждает Влад Росс.

Что же касается будущего Сергея Шойгу, то астролог уверен, что российского министра обороны ждет тюрьма.

"Сатурн в 12 доме гороскопа Шойгу – доме тюрьмы – говорит о том, что его ждет Гаагский трибунал. Последние дни жизни Шойгу может провести в тюрьме. Большие перемены его ждут весной 2024 года, особенно в плане перемещения и заключения. В феврале-марте Сатурн войдет в дом переезда, то есть он может сменить страну. Уран при этом войдет в дом судебных разбирательств. Так что все идет к тому, что 2024 год для Шойгу станет годом судебного приговора и Гаагского трибунала", – прогнозирует Влад Росс.

А вот относительно войны России против Украины астролог говорит твердо – никакие военные победы Шойгу не светят.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о будущем министра обороны РФ Шойгу и поражении российской армии:

"Шойгу нельзя было занимать никакой государственный пост, тем более, военный, поскольку Черная Луна в знаке Стрельца в его гороскопе говорит о поражении. Если он будет возглавлять армию, его войско никогда не выиграет ни одну войну. Поэтому к счастью для нас Шойгу – абсолютный коррупционер, для которого деньги – это самое главное в жизни. Это мелкая душонка, очень меркантильный человек. Он не болеет и не ратует за победу своей армии. Кету в соединении с Марсом говорит о том, что его армия проиграет, это однозначно", – заверил Влад Росс.

Кроме того, астролог добавил, что Шойгу крайне опасно появляться на фронте, поскольку там его могут убить.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз для лидера РФ Владимира Путина и предсказал ему скорую кончину. Кроме того, Влад Росс проанализировал гороскоп владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и рассказал, светит ли ему президентский пост в России.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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