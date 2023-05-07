Астролог Влад Росс предсказал скорую кончину Путина: до конца президентского срока не дотянет

Указатели на скорую смерть Путина есть и в его личном гороскопе, и в гороскопе на дату инаугурации, утверждает астролог.

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Путин не проживет и года, утверждает астролог Влад Росс / Главред, скрин

7 мая начнется отсчет последнего года нынешнего президентского срока лидера страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина, однако до конца этого срока он не доживет. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, проанализировав и гороскоп Путина, и дату его инаугурации – 7 мая 2018 года.

По словам астролога, у Путина нет будущего в политике уже в следующем году. Максимум, что тот может сделать, чтобы сохранить свою жизнь, так это сказать: "Все, я устал, я ухожу", утверждает Влад Росс. Хотя даже в таком случае, по мнению Росса, шансы Путина остаться в живых минимальны.

"В гороскопе Путина планета убийства Марс входит в дом катастроф и смерти в июне 2023 года. Там же находится Черная Луна, планета отравлений, где она будет соединяться с Луной (а Луна среди прочего символизирует питание, еду), соответственно, Путина могут казнить таким образом – отравить", – отметил Влад Росс.

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Астролог считает, что на Путине уже стоит "черная метка" – клеймо убийцы, а случилось это, когда Черная Луна вошла в дом смерти, и Международный уголовный суд в Гааге вынес решение об аресте первого лица РФ.

"Все это приведет к тому, что окружение Путина, которое может возглавить Чемезов или Патрушев, его устранит. И в один прекрасный момент телевизоры в России начнут показывать "Лебединое озеро", а затем всем сообщат, что неожиданно от сердечного приступа скончался Владимир Путин. Умер царь, да здравствует новый царь! Если новым лидером РФ окажется мэр Москвы Собянин, который очень дружен с Чемезовым, я совершенно не удивлюсь", – прогнозирует Влад Росс.

Астролог утверждает, что, скорее всего, Путин не доживет до 7 мая следующего года, то есть до конца президентского срока.

"Если даже он переживет покушение на себя в июне этого года (май-июнь у него критические в плане покушения), он все равно умрет – его убьет рак. У Путина четвертая стадия рака, метастазы повсюду, и скоро он будет неспособен передвигаться. Потому так нагло в России постоянно подсовывают народу двойника – именно он разъезжал по Мариуполю, Геническу, Херсонской области. Путин все время сидит в бункере, там, видимо, он и умрет", – считает Влад Росс.

Гороскоп на дату инаугурации Путина – 7 мая 2018 года – говорит о том, что ему однозначно больше не быть президентом РФ, никакого пятого срока не будет.

"В день инаугурации была крестовая ситуация на узлах, Луна была с планетой Кету, это говорит о том, что Путин – это "халиф на час", это последний срок его пребывания у власти. Уран был в жестком квадрате к Плутону и Черной Луне, что свидетельствует о грядущем свержение и дворцовом перевороте. Путин умрет, находясь на своем посту – об этом свидетельствует Плутон, планета смерти, в соединении с Черной Луной в тригональном аспекте к Солнцу", – пояснил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на май 2023 года и рассказал, как в конце весны пойдут дела в работе, любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп на май-2023 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

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