Или в Африку, или на плаху: астролог Влад Росс предсказал, что ждет Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Влад Росс рассказал о политических амбициях Пригожина и объяснил, почему ему ничего не светит в российской политике, тем более, президентский пост.

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Астролог Влад Росс предсказал разгром ЧВК "Вагнер" в Украине / Коллаж Главред, скриншот

У владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина большие политические амбиции, он хотел бы ни много, ни мало – занять пост президента Российской Федерации. Однако удовлетворить эти аппетиты Пригожину не суждено – или его убьют, или он сбежит в Африку. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в противостоянии хозяина "вагнеровцев" и российским министерством обороны не будет победителя.

"В этой борьбе не победят ни те, ни другие – выиграет третья сила, о которой сейчас мы даже не подозреваем. Пригожинцы, Герасимов-Шойгу и кадыровцы утопят друг друга, уничтожат", – считает Влад Росс.

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Звезды говорят, что у Пригожина хорошая перспектива организовать свою партию, утверждает астролог.

"Пригожин может стать заменой лидера ЛДПР Жириновского, забрать его электорат. Более того, со своей партией он может даже войти в Госдуму РФ. Юпитер в гороскопе Пригожина в Водолее, а Солнце в Близнецах, поэтому он хочет рисоваться, работать на камеру, быть в эпицентре новых событий. Он обладает харизмой и общительностью", – отметил Влад Росс.

Аппетиты Пригожина относительно власти, по мнению астролога, велики, но удовлетворить их вряд ли удастся,

"Луна в гороскопе Пригожина в Козероге. Это свидетельствует о том, что он очень жесткий и мощный чувак, который хочет дорваться до власти. Он стремится стать российским президентом. Однако Черная Луна в соединении с Марсом во Льве в натальной карте Пригожина говорит о том, что его уберут. Как только Пригожин попытается стать президентом, его тут же убьют. Такова его черная карма – в прошлой жизни он был палачом, вероятно, у Кромвеля, и рубил людям головы. Поэтому ему так нравится его кувалда", – рассказал Влад Росс.

Детище Пригожина – ЧВК "Вагнер" – ждет разгром в Украине, уверен астролог.

"Вагнеровцев просто разгромят и зачистят украинские войска. Те из них, что успеют сбежать, могут быть переправлены в Африку", – отметил Росс.

По словам астролога, у Пригожина сейчас только два пути.

"Пригожин между двух зол – быть отравленным, как Кадыров (поэтому ему сложно выбраться из Донецкой области), или перебираться в Африку. В РФ на данный момент Пригожину очень опасно находиться – его могут отравить, как Навального и Кадырова", – подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал исход войны России и Украины и назвал месяц, когда пройдет парад победы в Киеве. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал, когда и как уйдет из жизни Рамзан Кадыров, чем он болен, станет ли болезнь смертельной для него, а также где дон-дон проведет последние дни.

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