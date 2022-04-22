Россия готовится атаковать: астролог предупредила украинцев об опасности на Пасху

Есть высокая вероятность того, что российские оккупанты нанесут авиаудары именно по храмам.
Астролог и экстрасенс Анна Ефремова предупредила украинцев об опасности на Пасху.
В своем прогнозе специалист отмечает, что на Пасху россияне могут устроит наступление и провокации.
Как отмечает астролог, украинцам в 2022 году на Пасху лучше не ходить в храмы, поскольку оккупанты могут их обстреливать.
"24 апреля всем лучше остаться дома и не ходить в храмы. Есть высокая вероятность того, что российские оккупанты нанесут авиаудары именно по храмам. Помолитесь дома, сейчас не тот момент когда нужно стать мишенью! У врага нет Бога в сердце, ему все равно в каком месте убивать мирное население", - говорит астролог.
Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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