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Гороскоп для Украины на 2023 год: когда закончится война, вернется Крым и что будет с курсом гривны

11 января 2023, 06:50
Астролог назвал дату капитуляции России.
По словам астролога, война закончится в 2023 году
Россия подпишет капитуляцию в 2023 году, считает астролог Влад Росс / Коллаж УНИАН, Главред

Наряду с радостными событиями 2023 год принесет Украине большие опасности. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший годовой гороскоп для нашей страны.

По прогнозу астролога, самый опасный для Украины период будет длиться с середины апреля и до конца мая, и он будет связан с затмениями 20 апреля и 5 мая, а также жестким квадратом Юпитера к Плутону.

"Наибольшие угрозы будут подстерегать нашу страну в мае, когда будет суперсложный аспект между Юпитером и Плутоном. Юпитер символизирует социум и глобальные связи, а Плутон – символ смерти и разрушения. В это время возможны техногенные катастрофы и нанесение Россией тактического ядерного удара. Также 16 мая Юпитер перейдет в знак Тельца, с которым эгрегориально связана Украина, – вблизи этой даты очень вероятна некая катастрофа или массированные удары по нашим объектам, в том числе ядерный удар", – предостерег Влад Росс.

А вот март 2023 года, по мнению астролога, станет для Украины весьма удачным периодом, когда окончательно будет разрушен Крымский мост, а Россия будет вынуждена пойти на очередной "жест доброй воли".

"6-16 марта Марс будет петлять в том же месте, где он петлял в октябре 2022-го. А, как вы помните, 8 октября, на следующий день после дня рождения Путина, был взорван Крымский мост. Поэтому в начале весны мост будет окончательно добит. И тогда украинским войскам даже не нужно будет заходить на территорию Крыма и завоевывать его не придется, поскольку будет то же самое, что и с Херсоном – Россия решится на очередной "жест доброй воли", то есть мы вынудим противника покинуть Крым", – отметил Влад Росс.

Так что в марте Украину ждет большой успех и потрясающие возможности, добавил астролог.

Также, по мнению Влада Росса, очень благоприятным для Украины расположение звезд будет в июне 2023 года.

"Уран войдет в 4-ый дом гороскопа Украины – дом независимости. Очень вероятно, что в это время будет подписана полная капитуляция Российской Федерации. Эта капитуляция начнет просматриваться уже с марта, а окончательно и бесповоротно все решится в июне. Тем более, 12 июня будет прекрасный аспект между Юпитером и Сатурном – секстиль, и Плутон вернется из Водолея в Козерога в день независимости РФ. Потому 11-13 июня будет подписана полная капитуляция России. И война закончится примерно в этом промежутке времени", – заверил Влад Росс.

Что касается экономической ситуации в Украине в 2023 году, то она, по словам астролога, будет крайне сложной, однако гривна все равно сможет удержаться.

"Курс может быть максимум 50 гривен за доллар, но будет в пределах 40-43. Обвала гривны я не вижу, но вижу обвал рубля. Российская валюта настолько рухнет, что курс будет 100-150 рублей за доллар, а, может быть, и больше. Позиции гривны же будут прочны, несмотря на обрушение экономики. Хотя бы по той причине, что США будут продолжать помогать Украине", – отметил Влад Росс.

Также в новом году Украину не будут сотрясать политические кризисы, а парламентские выборы будут перенесены, считает астролог.

"Никакого политического кризиса в 2023-м не будет, не вижу никаких признаков. Избирательная кампания перенесется с конца 2023-го на 2024-ый. Скорее всего, парламентские выборы не состоятся в 2023 году. В гороскопе Зеленского вижу одно: если президентские выборы состоятся в 2024 году, он легко их выиграет. Потому что в это время в его годовом гороскопе Юпитер будет находиться в зените славы, в доме власти. Все будет зависеть от него – захочет ли он продолжения этого бешенного "марлезонского балета", учитывая, что уже за первый президентский срок он изрядно постарел, и появилась проседь в бороде. Если Зеленский решит остаться в политике, он легко выиграет президентские выборы-2024, причем триумфально", – рассказал Влад Росс.

Так что в 2023 году война с Россией закончится победой Украины, а Российскую Федерацию ждет поражение, резюмировал астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на 2023 год для всех и предупредил о сложностях этого периода. Также Влад Росс рассказал, какие знаки зодиака станут счастливчиками и неудачниками 2023 года.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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