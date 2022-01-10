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Ретроградный Меркурий 2022: астролог назвала самые опасные дни

10 января 2022, 12:03

Ретро Меркурий влияет на нашу жизнь: теряются ключи, пропадает информация, ломаются телефоны. Могут быть перебои со светом и интернетом, сбои в авиасообщении.

планета, Меркурий
Ретроградный Меркурий 2022 будет с 14 января по 4 февраля / Фото pixabay.com

С 14 января Меркурий развернется в обратное движение и будет ретроградным в течение трех недель - до 4 февраля. Астролог Анжела Перл рассказала, что можно и что категорически нельзя делать в этот период и назвала самые опасные даты.

Ретроградный Меркурий 2022 - даты

Меркурий бывает ретроградным три раза в году по три недели. Даты первого разворота Меркурия - 14 января и 4 февраля - считаются самыми сложными.

"Постарайтесь не бронировать билеты, не планируйте встречи. Что-то может перенестить, опоздать, задержаться, что-то придется переделывать. Нельзя назначать операции", - сказала астролог на своем Youtube-канале.

По словам эксперта, особенно ощутят на себе ретроградный Меркурии те, кто родился под знаком зодиака Водолей и те, кто родился с 28 января по 1 февраля. У этих людей затормозятся процессы в делах, изменятся планы.

С 4 февраля, когда Меркурий снова пойдет в прямое движение, разворот планеты ощутят на себе Козероги и те, кто родился с 13 по 17 января. Этим людям также не стоит планировать ничего важного на 4 февраля.

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"С 14 января по 24 число будет длится так называемый теневой период Меркурия. Если что-то очень важное нужно назначить, если вы хотите, чтобы это развивалось быстро, то лучше подождать до 24 января. Дела начнут основательно сдвигаться с 4 февраля. Но лучше подождать еще три дня - до 7 февраля. После этой даты состоятся встречи, которые откладывались, найдутся потерянные вещи и посылки, которые не доехали вовремя. Можно лететь в путешествия, дела будут идти с нормальной скоростью, потому что во время ретро Меркурия все продвигается не так, как планировалось", - отметила астролог.

Анжела Перл рассказала, как ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь: теряются ключи, пропадает информация, ломаются телефоны, потому что Меркурий будет разворачиваться в знаке Водолея. Могут быть перебои со светом и интернетом, будут теряться файлы, ожидаются сбои в авиасообщении и перелетах.

Ретроградный Меркурий - что нельзя делать

Во время ретро Меркурия не рекомендуется делать пластические операции, потому что скорее всего их придется переделывать. Посещать стоматолога можно - лечить зубы, делать чистку. Но от серьезных манипуляций (импланты, виниры) лучше воздержаться.

Нельзя подписывать важные документы, покупать недвижимость или автомобиль - в результате может выясниться, что условия договора вам не подходят.

Менять работу во время ретроградного Меркурия в принципе можно, но нужно иметь ввиду, что скорее всего вы не задержитесь на новом месте - условия будут не такими, как вам обещали.

Нежелательно делать уколы красоты и заключать брак. Январь 2022 - плохой месяц для этого, тем более что ретроградным будет не только Меркурий, но и Венера.

"Не начинайте ничего нового, дела будут идти со скрипом", - сказала астролог.

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Ретроградный Меркурий - что можно делать

Во время ретроградного Меркурия очень хорошо делать все с приставкой с "пере" - перекрасить стены, переклеить обои, пересдать экзамен, провести новое обследование организма.

Можно доделывать дела, которые вы отложили в долгий ящик, или встретиться со старыми друзьями, съездить в места, в которых вы давно не были.

Ретро Меркурий - удачное время для того, чтобы возобновить судебные процессы, подать апелляцию, искать что-то в архивах.

Можно красить волосы, стричься. Хорошо покупать вещи по скидке.

Как сообщал Главред, ранее Анжела Перл рассказала, что можно и что нельзя делать, пока Венера будет ретроградной до 29 января 2022.

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