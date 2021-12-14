Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиака

Венера будет ретроградной с 19 декабря по 29 января и повлияет все на все знаки зодиака / Фото pixabay.com

С 19 декабря 2021 Венера разворачивается в ретроградное движение и будет двигаться назад до 29 января. В этот период планета находится ближе к Земле, ее влияние усилится. Астролог с 20-летним стажем из Австралии Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, как ретроградная Венера повлияет на каждый из знаков зодиака и на какую сферу жизни стоит обратить внимание.

Ретроградная Венера 2021 для Овна

У Овнов Венера будет разворачиваться в десятом доме гороскопа, который связан с работой, карьерой, с отцом или тем, кто самый главный в семье.

Представители знака будут пересматривать бюджет, решать финансовые проблемы, обдумывать вопросы, связанные с будущей карьерой. Может поменяться сфера деятельности или ценностью станет свобода, то есть Овны решат работать меньше часов в неделю.

Ретроградная Венера 2021 для Тельца

У Тельцов Венера будет в девятом доме гороскопа. Планета повлияет на все процессы, связанные с заграницей - работа, романтические отношения с иностранцем, путешествия, переезд. У Тельцов может быть период ожидания встречи с любимым человеком, который живет в другой стране, оформление документов, пауза в решении о работе или обучении за границей. Продлятся эти процессы до 3 марта.

Ретроградная Венера 2021 для Близнецов

УБлизнецов ретро Венера будет находиться в восьмом доме финансов, "чужих и больших" денег - кредитов, ипотек и т.д. Возможно придется вкладывать деньги или ждать средств от вашего инвестора. Также может возникнуть тема наследства и раздела имущества. К некоторым Близнецам может вернуться бывший романтический партнер. Либо вы можете поссориться с любимым человеком и не общаться все полтора месяца, пока Венера будет ретроградной.

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Ретроградная Венера 2021 для Раков

У Раков ретроградная Венера будет в седьмом доме любви, отношений и брака. Представителей знака ждет встреча, новая любовь, планирование будущего отношений, предложение руки и сердца, развод. Но поймете, сделали ли вы правильный выбор, лишь после 29 января.

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Ретроградная Венера 2021 для Львов

У Львов ретро Венера будет находиться в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу и ее объем. Нужно будет переделывать работу, проект, принять решение о том, целесообразно ли заниматься этой деятельностью. Может вернуться бывший сотрудник или сами Львы вернутся в старый коллектив. В этот период хорошо возвращать долги и закрывать кредиты.

Ретроградная Венера 2021 для Дев

У Дев Венера будет в пятом доме любви. Представителей знака ждет период комфорта, удовольствий, любви к себе. Хорошо поехать в отпуск в то место, в котором вы уже были, встретиться со старыми друзьями или возобновить отношения со старым романтическим патером. Могут возникнуть любовные треугольники и периоды сомнений, нужны ли вам эти отношения.

Ретроградная Венера 2021 для Весов

У Весов Венера будет в четвертом доме гороскопа - это домашние дела. Астролог говорит, что вы можете сделать свой дом более комфортным - сделать ремонт, поменять шторы, подушки, купить новую посуду. В семейных отношениях могут вплыть какие-то обиды из прошлого.

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Ретроградная Венера 2021 для Скорпионов

У Скорпионов Венера будет в третьем доме гороскопа и принесет новые знакомства, новые контакты или новый роман. Отношения могут закрутиться по телефону или в соцсетях. Возможна покупка телефона, компьютера или автомобиля. Астролог не советует давать деньги в долг, потому что скорее всего назад вы их не получите.

Ретроградная Венера 2021 для Стрельцов

У Стрельцов Венера будет во втором доме гороскопа финансов, денег, прибыли. Могут быть перерывы в работе и поступлении средств. Заплатить за выполненный проект могут в начале февраля или даже в марте.

Возникнет вопрос переоценки. Стрельцы могут задуматься над тем, достаточно ли они получают денег за свою работу. Венера будет толкать представителей знака перейти на новый уровень доходов.

Ретроградная Венера 2021 для Козерогов

У Козерогов Венера будет в первом доме гороскопа и даст представителям знака красоту и хорошее настроение, сменит имидж и улучшит качество тела. Венера даст Козерогам возможность начать любить и ценить себя больше. Козероги станут лучшей версией себя.

Может поменяться статус отношений - это может быть как брак, так и развод.

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Ретроградная Венера 2021 для Водолеев

У Водолеев Венера будет в двенадцатом доме гороскопа уединения. Астролог говорит, что представителям знака будет комфортно работать дистанционно, уехать на время за границу и принять решение об эмиграции. Появится желание заняться своим здоровьем, пройти обследование или отправиться в санаторий.

Также могут вернуться отношения из прошлого, которые Водолеи будут переоценивать. Не исключена тайная связь с кем-то или романтические отношения с иностранцем.

Ретроградная Венера 2021 для Рыб

У Рыб Венера будет находиться в одиннадцатом доме социальных контактов. Представителей знака ждет веселое время, встречи с друзьями, подготовка к праздникам, свадьбе, дню рождения.

У Рыб может появиться новая мечта. С ее реализацией помогут другие люди. Появится группа единомышленников.

Как сообщал Главред, ранее Анжела Перл рассказала, что можно и что нельзя делать, пока Венера будет ретроградной.

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