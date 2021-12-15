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Ретроградная Венера 2021 ударит по здоровью - на что обратить внимание

15 декабря 2021, 05:06

Ряда процедур со своим телом стоит избегать, пока Венера не завершит обратное движение, советует астролог. Кроме того, могут всплыть некоторые проблемы.

Венера
Венера - это планета не только любви и отношений, но еще красоты и здоровья / Фото pixaby

С конца декабря Венера будет ретроградной - планета начнет движение намного ближе к Земле и окажет сильное влияние на всех нас. Продолжаться этот процесс будет полтора месяца - с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022-го.

Венера - это планета не только любви и отношений, но еще красоты и здоровья, поэтому ряда процедур со своим телом стоит избегать, пока Венера не завершит обратное движение. Нюансы раскрыла астролог с 20-летним стажем из Австралии Анжела Перл на своем Youtube-канале.

"Венера - это не только красота, но и здоровье, она отвечает за здоровую кожу, губы, красивые зубы, за шею, щитовидную железу, гормоны. Поэтому в период ретроградной Венеры, если вы что-то почувствовали, возможно придется поменять зуб, сдать анализ на гормоны, провести обследование", - сказала специалист.

Астролог советует: если у вас появятся высыпания на коже в период ретроградной Венеры, то нужно будет сесть на диету и убрать из рациона сахар.

"Кроме того, Венера - это почки. Поэтому если вы почувствуете какой-то дискомфорт, то обязательно нужно их держать в тепле. Не ленитесь, обращайтесь к врачу", - добавила Перл.

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Астролог также предупредила, что когда Венера ретроградная, не рекомендуется проводить манипуляции с внешностью, делать пластические операции, посещать стоматолога для того, чтобы сделать красивую улыбку. Нежелательны даже уколы красоты.

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Как сообщал Главред, ранее Анжела Перл рассказала, что можно и что нельзя делать, пока Венера будет ретроградной.

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