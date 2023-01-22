"Будет еще одна большая катастрофа": астролог назвала города Украины, где начнет происходить ад

Война в Украине начинает набирать новые обороты. Как говорит астролог Яна Тимощук в своем прогнозе на неделю с 22 по 29 января, будет тяжелый и очень депрессивный период.
"Если говорить об опасных датах, об опасных числах, то агрессор действует по астрологическим принципам. Начинается Новолуние, и агрессор может активизироваться. На это неделе карты показывают смерть из управления, будет опять трагедия или происшествие. С 22 января начнется увеличение Бога войны Марса. Многие будут находиться в депрессии. На поле боя будет тяжело", - говорит астролог Яна Тимощук в своем прогнозе.
По ее словам, оккупанты готовят новое наступление и провокации.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
"С 22 января по 29 января у оккупантов будут подвижки, наступления и провокации. Могут быть у них какие-то победы. Прилеты могут быть не только на территории Украины, но и в России. Оккупанты занимаются созданием собственного оружия. Нам недостаточно оружия, чтобы контрнаступать. Потери будут, но Украина со всем справится", - говорит астролог.
Когда может закончиться война
"Выпадает карта аркан Дьявола. Если отсчитать 15 месяцев с даты наступления 24.02, то получаем июнь месяц 2023 года. В это время хороший период для Украины деоккупации территорий. К сожалению, специально затягивают войну, вооружения не хватает", - говорит Тимощук.
При этом, по ее прогнозу полное завершение войны можно ждать не раньше 2025 года.
"Все астрологические аспекты говорят, что к 2025 году может закончиться война. В 2026-27 году будет меняться мир. Будет очень много изменений", - сказала астролог.
Гороскоп для городов на неделю с 22 по 29 января
"Киеву стоит приготовиться. Могут быть, к сожалению, прилеты. Есть карта Смерти и 9 Мечей. Будут снова запугивать", - говорит астролог.
При этом Тимощук отмечает, что на Киевской ГЭС непростая ситуация.
"Есть люди, которые сдают позиции", - сказала она.
В Днепре будет много обмана.
"Кто-то у власти может обманывать. Если вы будете видеть точечные прилеты, не удивляйтесь. Эти позиции могут сдавать", - говорит астролог в своем прогнозе.
В Харькове идет укрепление позиций, а в Мелитополе неприятные события.
"Наши парни очень хорошо обороняются. В Мелитополе могут быть смертельные прилеты", - говорит она.
В Херсоне ВСУ активизировались.
"Там наши войска держатся", - добавила она.
В Славянске ситуация будет прежней.
"Может быть усугубление ситуации. Донецкая область напряженная сейчас", - говорит она.
В Житомире будут потери ресурсов.
"Оккупанты готовят сложную ситуацию на это неделе", - сказала она.
В Николаеве нехватка защиты.
"Пошли разрушения, возможно прилет", - добавила Тимощук.
В Константиновке также тяжело, люди переезжают.
Ситуация в Бахмуте и Соледаре
"Они не собираются отступать от Бахмута. Они продолжают оставаться и отпускать они не хотят. В Соледаре они будут бросать еще больше мобилизированных. Карты показывают, что Соледар уже "взяли", - говорит астролог в прогнозе.
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