"Будет еще одна большая катастрофа": астролог назвала города Украины, где начнет происходить ад

С 22 января у оккупантов есть план по продвижению, наступлению и провокации в Украине, говорит астролог.

Гороскоп украина война / t.me/KOS_ZSU/277, pixabay

Война в Украине начинает набирать новые обороты. Как говорит астролог Яна Тимощук в своем прогнозе на неделю с 22 по 29 января, будет тяжелый и очень депрессивный период.

"Если говорить об опасных датах, об опасных числах, то агрессор действует по астрологическим принципам. Начинается Новолуние, и агрессор может активизироваться. На это неделе карты показывают смерть из управления, будет опять трагедия или происшествие. С 22 января начнется увеличение Бога войны Марса. Многие будут находиться в депрессии. На поле боя будет тяжело", - говорит астролог Яна Тимощук в своем прогнозе.

По ее словам, оккупанты готовят новое наступление и провокации.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"С 22 января по 29 января у оккупантов будут подвижки, наступления и провокации. Могут быть у них какие-то победы. Прилеты могут быть не только на территории Украины, но и в России. Оккупанты занимаются созданием собственного оружия. Нам недостаточно оружия, чтобы контрнаступать. Потери будут, но Украина со всем справится", - говорит астролог.

Когда может закончиться война

"Выпадает карта аркан Дьявола. Если отсчитать 15 месяцев с даты наступления 24.02, то получаем июнь месяц 2023 года. В это время хороший период для Украины деоккупации территорий. К сожалению, специально затягивают войну, вооружения не хватает", - говорит Тимощук.

При этом, по ее прогнозу полное завершение войны можно ждать не раньше 2025 года.

"Все астрологические аспекты говорят, что к 2025 году может закончиться война. В 2026-27 году будет меняться мир. Будет очень много изменений", - сказала астролог.

Гороскоп для городов на неделю с 22 по 29 января

"Киеву стоит приготовиться. Могут быть, к сожалению, прилеты. Есть карта Смерти и 9 Мечей. Будут снова запугивать", - говорит астролог.

При этом Тимощук отмечает, что на Киевской ГЭС непростая ситуация.

"Есть люди, которые сдают позиции", - сказала она.

В Днепре будет много обмана.

"Кто-то у власти может обманывать. Если вы будете видеть точечные прилеты, не удивляйтесь. Эти позиции могут сдавать", - говорит астролог в своем прогнозе.

В Харькове идет укрепление позиций, а в Мелитополе неприятные события.

"Наши парни очень хорошо обороняются. В Мелитополе могут быть смертельные прилеты", - говорит она.

В Херсоне ВСУ активизировались.

"Там наши войска держатся", - добавила она.

В Славянске ситуация будет прежней.

"Может быть усугубление ситуации. Донецкая область напряженная сейчас", - говорит она.

В Житомире будут потери ресурсов.

"Оккупанты готовят сложную ситуацию на это неделе", - сказала она.

В Николаеве нехватка защиты.

"Пошли разрушения, возможно прилет", - добавила Тимощук.

В Константиновке также тяжело, люди переезжают.

Ситуация в Бахмуте и Соледаре

"Они не собираются отступать от Бахмута. Они продолжают оставаться и отпускать они не хотят. В Соледаре они будут бросать еще больше мобилизированных. Карты показывают, что Соледар уже "взяли", - говорит астролог в прогнозе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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