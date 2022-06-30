"Разминка перед второй волной": астролог предсказала, когда закончится война в Украине

По словам астролога, война в Украине может закончиться только в 2023 году.
Война в Украине может не закончится в 2022 году. Как прогнозирует астролог Ангелина Вакулина, активные боевые действия будут продолжаться до середины зимы.
"Декабрь-январь, будет прекращение активных боевых действий", - прогнозирует астролог в Instagram.
Астролог отмечает, что ближайшие полторы недели будет в Украине очень опасно.
"Сейчас разминка перед осенней второй волной. Киев по прежнему самое безопасное место, не считая ближайшие 1,5 недели", - пишут астролог.
Также она отметила, что война в Украине может закончиться только в "мае-июне 2023 года".
Накануне астролог предупредила, что Киев, Бровары, Белая Церковь, Васильков, Фастов и ближайшие населенные пункты, Одесса, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск находятся также в опасности.
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Когда закончится война
Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.
При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.
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