Растения будут пышно цвести: как применять сахар в качестве удобрения

Если подкармливать цветы сахаром весной, то усилится их рост и улучшится цветение. Как приготовить эффективное удобрение в домашних условиях?

Сахар для цветов - отличное удобрение / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Удобрение для комнатных цветов можно купить в любом специализированном магазине, но можно его приготовить и дома из того, что есть под рукой. Очень эффективное средство для подкормки комнатных цветов — сахар. Главред разобрался, какие растения любят сахар и сколько нужно сахара для полива цветов.

Сахар для цветов - в чем польза

В почве сахар распадается на глюкозу и фруктозу. Ткани растений впитать фруктозу не могут, а вот глюкоза может стать мощным источником энергии для зеленых любимцев. В частности, глюкоза будет способствовать дыханию цветов и поглощению питательных веществ.

Кроме того, глюкоза — универсальный строительный материал. Правда, есть один нюанс: чтобы растения усваивали глюкозу в полной мере, им нужен углекислый газ. Если в почве его нет, может появиться плесень и возникнуть корневая гниль. Поэтому вместе с дозами сахара рекомендуется вносить любой из микробиологических препаратов для почвы (ЭМ-препараты). Эти препараты содержат бактерии, которые способствуют разложению органики и выделению углекислого газа.

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Подкормки сахаром хорошо применять в зимнее время, когда растения страдают от недостатка света. Если подкармливать цветы сладкой водой весной, то усилится их рост и улучшится цветение. Кроме того, после сладкого "перекуса" растения будут цвести намного дольше.

Сколько сахара добавлять в воду для цветов

Для приготовления сладкой воды для растений понадобится 1 ст. л. сахарного песка и 0,6 л воды. Вместо сахара можно использовать и чистую глюкозу, которая продается в любой аптеке. Для приготовления удобрения 1-2 таблетки нужно растворить в 1 л воды.

Подкармливать растения сладкой водой рекомендуется не чаще одного раза в месяц. При этом важно не переувлажнить почву, чтобы не допустить образования гнили и плесени.

Какие растения любят сахар

Сахарные подкормки любят крупные растения, в частности, фикусы. Также сладкая вода понравится кактусам, розам, драценам и фиалкам.

Кроме того, подкармливать сахаром можно:

многие листовые растения, такие как лилия восточная Патхос, пахира, монстера и диффенбахия;

спатифиллум ("женское счастье");

некоторые виды филодендрона, такие как монстера делишез;

хлорофитум.

Ранее Главред писал, что сахар поможет надолго сохранить свежесть букета срезанных роз. Чтобы розы дольше стояли в воде, можно использовать и другие лайфхаки. Эти способы доступны каждому, ведь понадобится лишь то, что всегда есть под рукой.

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