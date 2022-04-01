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Расследователи обнародовали главную тайну Кремля и Путина

1 апреля 2022, 21:36

Президента РФ сопровождает бригада врачей, а сам он любит принимать ванны из экстракта оленьих рогов.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Журналисты-расследователи издания Проект раскрыли главную тайну Кремля, которая касается состояния здоровья президента РФ Владимира Путина. Обнаружен список персональных врачей, сопровождающих российского диктатора в поездках.

"И из этого списка многое становится понятно", - отметили журналисты.

В частности, выяснено, что 69-летнего главу Кремля в поездках сопровождают около 10 врачей.

Кроме того, он принимает ванны из экстракта рогов оленей.

"Кремль с начала первого путинского срока начал скрывать информацию о здоровье тогда еще молодого президента… Кремлю было так важно создать образ президента "альфа-самца", что там решили вообще не рассказывать ничего плохого о его здоровье", - говорится в расследовании.

Читайте такжеПутин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораТакже отмечается, что в 2016-2017 годах Путина в среднем сопровождали пять врачей.

"Парадоксально, но, много лет скрывая информацию о здоровье Путина, власти выложили в открытый доступ сведения о врачах президента... Договор между ЦКБ и гостиницами на размещение докторов публикуется на сайте госзакупок вместе с актами приемки оказанных услуг. В актах можно обнаружить имена врачей и даты их заселения в гостиницы за четыре года - с 2016 до 2020 гг.", - добавили журналисты.

Примечательно, что к 2019 году президента РФ сопровождали уже в среднем девять врачей.

Отмечается, что чаще всего с Путиным ездит онколог Евгений Селиванов. Он занимался проблемами щитовидной железы.

"Его называют врачом, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические", - подчеркнули журналисты.

Также выяснено, что Путин принимает ванные из экстракта пантов (мягких незакостенелых рогов маралов).

"Первым в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры - якобы она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу… Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов. Знакомый президента утверждает, что того предупреждали - не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз", - говорится в расследовании.

Напомним, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

Также ранее эксперт по химическому оружию и бывший армейский офицер Хэмиш де Бреттон-Гордон охарактеризовал главу РФ Владимира Путина как "потерявшего обе ноги раненого льва".

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