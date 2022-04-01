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Путин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатора

1 апреля 2022, 19:08

Путин испытывает высокий уровень стресса и психическую нестабильность.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

СМИ активно пишут, что глава РФ Владимир Путин болен. Эксперты не сомневаются в этом даже после многочисленных заявлений Кремля о противоположном. Таким образом дистанционные исследования его здоровья продолжаются.

В частности, японская компания Risk Measurement Technologies сравнила голос Путина в 2020 году с недавним и заявила, что российский президент проявляет признаки стресса, спровоцированного неудачей его армии.

"Речевые аналитики предположили, что Владимир Путин испытывает высокий уровень стресса и психическую нестабильность, что, в общем-то, совсем не удивительно", - сказано в сообщении.

Также японские СМИ заявляют, что программа может определить психическое состояние человека по изменению его голосовых связок, влияющему на манеру речи. Отмечается, что первоначальный оптимизм российского диктатора по поводу конфликта сменился сильным стрессом.

Компании Nikkei и Risk Measurement Technologies, базирующиеся в Йокогаме, изучили 1 час 19 минут голосовых образцов Путина в период с 1 февраля по 18 марта 2022 года. Анализ аудиозаписи показал, что уровень его стресса был повышен, начиная с дней до вторжения в Украину 24 февраля, и резко возрос в начале марта, когда Москва отреагировала на ужесточение санкционной сети вокруг страны.

Читайте такжеВ МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмКроме этого, издание Mirror пишет, что на кремлевского лидера постоянно обследует хирург из Московской центральной клинической больницы Евгений Селиванов. Есть информация о том, что он летал к президенту России на черноморский курорт Сочи около 35 раз в 2017 году. А в 2020 году Путин публично проявлял интерес к проблеме рака щитовидной железы во время встречи с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, который является начальником старшей дочери Путина Марии Воронцовой.

Тогда президента РФ очень интересовало, действительно ли восстановление после лечения рака щитовидной железы возможно в 95-98%, и на свой вопрос он получил утвердительный ответ.

Напомним, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

Также ранее эксперт по химическому оружию и бывший армейский офицер Хэмиш де Бреттон-Гордон охарактеризовал главу РФ Владимира Путина как "потерявшего обе ноги раненого льва".

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