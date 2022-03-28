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"У Путина агония": эксперты проанализировали "лунное лицо" главы РФ и назвали его диагноз

28 марта 2022, 23:37

Он может употреблять стероиды, чтобы уменьшить воспаление и облегчить кишечную непроходимость.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

Как пишет Еxpress, у Путина может быть рак кишечника или колоректальный рак, в связи с чем он и может употреблять стероиды, чтобы уменьшить воспаление и облегчить кишечную непроходимость.

Эти вещества способны вызывать значительные перепады настроения, в просторечии известные как "стероидная ярость", и накопление жидкости, что приводит к отеку конечностей и лица.

Аналитики предположили, что последний побочный эффект - иногда его называют "лунообразным лицом" - может объяснить, почему лицо Путина в последнее время стало явно более одутловатым.

"Кто-нибудь из других клиницистов считает, что лицо Путина немного похоже на луноподобное? Дифференциальный диагноз включает синдром Кушинга, расширенные кортикостероиды, первичные и вторичные причины повышенного уровня АКТГ, опухоли надпочечников и т. д.) Возможно, это могло бы объяснить некоторые ментально-эмоциональные изменения Путина", - отметил врач и эксперт по языку тела доктор Джек Браун.

Кроме того, замечено, что на недавних фотографиях российский лидер улыбается гораздо реже, что может быть результатом того, что он страдает от боли из-за болезни.

Наряду с этим, с тех пор, как началась пандемия коронавируса, Путин придерживается уровня социального дистанцирования, превышающего тот, который демонстрируют его коллеги-мировые лидеры. Известно, что он требует от тех, с кем встречается, изолироваться на две недели до контакта и проводит совместные пресс-конференции с другими лидерами с необычно разделенных трибун.

Заметным исключением из последнего правила стал председатель КНР Си Цзиньпин, которому было позволено приблизиться к Путину на несколько футов на церемонии открытия Зимних игр в Пекине в начале февраля этого года.

Тем временем другие мировые лидеры пережили нелепое зрелище, когда они сидели порознь напротив Путина в конце одного из его многочисленных смехотворно длинных столов для совещаний.

Самый культовый из них - блестящий овальный бело-золотой стол, который, как полагают, был сделан из бука итальянскими мастерами и использовался во время встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале февраля - достигает 6 метров длину.

Хотя это может быть просто потому, что Путин особенно обеспокоен возможностью заражения COVID-19.

Серьезная или, возможно, неизлечимая болезнь может объяснить ускорение предыдущей долгой игры Путина по захвату земель, которые, по мнению президента, должны принадлежать России.

Как сообщает The News , во время онлайн-дебатов с учениками своей альма-матер, Портсмутской гимназии, эксперт по рискам и бывший контр-адмирал Крис Пэрри отметил, что Путин использовал эти очень длинные таблицы для опроса людей.

"Я думаю, что его иммунная система может быть подавлена ​​в данный момент. Значит, он человек спешащий", - сказал он.

Между тем, неназванный источник в Пентагоне сообщил Daily Star , что американские аналитики пришли к аналогичному выводу.

"В прошлом мы видели, как он улыбается, но в 2022 году было мало фотографий, на которых он выглядел бы счастливым. Его вид говорит о том, что ему больно, и наши люди предполагают, что его сердитый вид, скорее всего, является результатом того, что он находится в агонии. Наши люди уверены, что он болен - он обеспокоен ковидом, поскольку держит своих сотрудников на расстоянии", - заявили в Петагоне.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ"Я хотел бы поделиться чем-то еще, но сейчас я могу сказать, что для многих совершенно очевидно, что с Путиным что-то не так. Он всегда был убийцей, но теперь его проблема другая и важная. У Путина, добавил он, по-видимому, есть некоторые нейрофизиологические проблемы со здоровьем", - заявил еще один источник.

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