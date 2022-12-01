Ракетные обстрелы и многочисленные жертвы: астролог назвал самые опасные даты для Украины в декабре

Зима будет очень тяжелой, говорит гороскоп для Украины / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Первый месяц зимы может стать очень сложным для Украины. Высока вероятность ракетных обстрелов. Период с 1 по 8 декабря - очень опасен. Днем в первый день календарной зимы могут появиться многочисленные жертвы. Об этом заявил астролог-прогнозист, который ведет страницу в Facebook под ником Dmitriy Uranus.

По словам специалиста, ближайший напряженный аспект, который может повысить вероятность ракетных обстрелов и вызвать многочисленные жертвы, ожидается 1 декабря с 9 утра до 17 вечера.

"Луна, Марс, Меркурий образуют мутабельный тауквадрат. Плюс Луна будет в соединении с Нептуном. Кроме военной угрозы это может дать опасность для людей, повышенную аварийность на дороге, конфликтность, стрессы, невнимательность, ошибки, дезориентацию. Марс в Близнецах сейчас в оппозиции с Меркурием, что в целом повышает вероятность ДТП на дорогах. Толкает к опрометчивым и неосторожным действиям", - предупредил астролог.

Следующий опасный аспект ожидается 5 декабря. По словам специалиста, неблагоприятное влияние для Украины будет максимальным. В последний раз покрытие Луной Урана в Тельце было во время лунного затмения 8 ноября, что, по словам астролога, привело к тяжелейшим последствиям для энергосистемы и экономики Украины.

"Потому покрытие 5 декабря как бы продолжает этот страшный тренд. Противник будет пытаться добить нашу энергосистему, связь и, возможно, газодобычу и газораспределение. Я никого не хочу пугать, но возможно ситуация с энергетикой станет только хуже", - предупредил Уранус.

Следующие покрытия Луной Урана в Тельце будут еще в ночь с 1 на 2 января и 29 января. После чего прекратятся на 84 года.

"Думаю что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшаться. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", - добавил специалист.

Уранус также сделал неутешительный прогноз на Новый год.

"Дата около 1 января символична. Противник любит символичные даты. Вспомните штурм Грозного на новый год. В карте независимости Украины транзитный Сатурн проходит последний, третий раз по Луне, 31 декабря 2022г. Плюс-минус месяц от этой даты это будет период максимального страдания людей в Украине. Рекомендую сделать запасы еды и воды. Если есть возможность покинуть крупные города, уехать в ЕС или в село, в частный дом, где есть вода и тепло - не тяните. Зима для людей в Украине будет очень тяжелая", - отметил он.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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