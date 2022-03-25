Путина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФ

Владимир Путин / Reuters

В мире все больше и больше появляются слухи о возможной попытке отстранения главы РФ Владимира Путина от власти.

В беседе с news.com.au эксперт по России в Chatham House Николай Петров сделал неожиданное заявление о том, что член семьи Путина будет одним из наиболее вероятных кандидатов на покушение президента России, пишет Express.

"Впервые в путинской России было так много индивидуальных и коллективных протестов против действий Кремля. Но общественная поддержка военной авантюры Кремля, которая и сейчас далеко не безоговорочна, будет быстро и неуклонно снижаться по мере того, как станет ясной высокая цена как человеческими жизнями, так и полным разрушением государством нормальной жизни", - сказал эксперт.

Кроме того, комментируя возможное покушение на российского диктатора он добавил, что убить Путина сможет его же дочь.

"Я считаю, что если и будет покушение, то оно может исходить от женщины. Может быть, член его семьи, его любовница, его дочь, его бывшая жена - кто-то, кто знает его и действительно может сблизиться с ним. Возможность (убийства - ред.) возрастает", - сказал эксперт.

Между тем, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США и известный эксперт по России Фиона Хилл недавно заявила NBC News, что Путин параноик в отношении потенциального покушения.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ"Любые пустые разговоры о том, что кто-то его убирает, о смене режима - он все равно считает, что мы в этом деле. Он смотрит на то, что сделали США, он все время открыто говорит об этом - в Ливии, в Ираке, в Афганистане и во многих других местах, где мы вмешивались, и он смотрит на это и думает: я не собираюсь пусть это произойдет здесь, в России. Он большой параноик по этому поводу", - сказала она.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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