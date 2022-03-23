"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии Путина

/ УНИАН

Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины, пишет в статье The Atlantic профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Элиот А. Коэн.

"Украинские военные оказались не только мотивированными и хорошо управляемыми, но и тактически умелыми, объединив легкую пехоту с противотанковым оружием, беспилотниками и артиллерийским огнем, чтобы неоднократно победить гораздо большие российские военные формирования. Украинцы не просто защищают свои опорные пункты, а маневрируют с них и между ними, придерживаясь утверждения Клаузевица, что лучшая защита – это щит от хорошо направленных ударов", – сказано в статье.

Профессор отмечает, что российская армия в определенном смысле остается очень разумной. Но ее сержантский корпус слаб и коррумпирован. А без состоятельных сержантов, по его словам, даже большое количество технологически сложных транспортных средств, развернутых в соответствии с убедительной доктриной, будут в конце концов сломанными или оставленными. Таким образом российские войска будут попадать в засады или разбиваться под огнем.

Читайте такжеНазван город, который Россия атакует с новой силой - расследователь Bellingcat"Доказательств того, что Украина выигрывает в этой войне, много, если только внимательно взглянуть на имеющиеся данные. Отсутствие российского прогресса на линии фронта – это лишь половина картины, хотя это и омрачается картами, показывающими крупные красные капли, отражающие не то, контролируют россияне, а районы, через которые они прошли. Провал почти всех десантных ударов России, ее неспособность уничтожить украинские ВВС и систему противовоздушной обороны, а также многонедельный паралич 40-мильной колонны поставок к северу от Киева является доказательством", - отмечает Коэн.

Также он утверждает, что потери россиян потрясающие - от 7 до 14 тыс. солдат погибли, по меньшей мере, почти 30 тыс. забрали с поля боя с ранениями, были взяты в плен или пропали без вести.

"Добавьте к этому повторяющиеся тактические ошибки, которые можно увидеть на видео даже любителям: скапливающиеся на дорогах транспортные средства, нет прикрывающей фланги пехоты, нет тесно скоординированного артиллерийского огня, нет поддержки сверху с вертолетов и паническая реакция на засады. Соотношение уничтоженных транспортных средств 1:1 к тем, которые были захвачены или брошены, свидетельствует об армии, которая не желает воевать", - продолжает эксперт.

Кроме того, его поражает неспособность России сосредоточить свои силы на одном или двух направлениях атаки или взять главный город. Не менее странными являются и массовые проблемы РФ в логистике и техническом обслуживании.

"Российская армия привлекла к бою более половины своих боевых сил. За этими силами стоит очень мало. Российские резервисты не имеют никакой подготовки (в отличие от Национальной гвардии США или израильских или финских резервистов), и Путин пообещал, что следующая волна призывников не будет отправлена, хотя вряд ли он сдержит это обещание", – добавил Коэн.

По его словам, даже чеченские вспомогательные войска потерпели серьезные удары.

"Российские подразделения радиоэлектронной борьбы не отключили украинскую связь. Пол дюжины генералов погибли из-за плохой охраны сигнала. А еще негативные показатели с другой стороны - ни одной украинской капитуляции, никакой заметной паники или развала подразделений. Появились сообщения о местных контратаках украинских войск и уход российских войск", - утверждает Коэн.

В заключение профессор назвал Путина "очень плохим человеком", которого трудно остановить.

Напомним, издание CNN пообщалось с экспертами и выделило пять вещей, на которые стоит обратить внимание в ближайшие недели.

Читайте также: