В Кремле формируется круговая расстрельная команда, все наводят друг на друга оружие - профессор

Владимир Путин / Reuters

Когда в марте 1953 года в подмосковной усадьбе демонического деспота Иосифа Сталина случился тяжелый инсульт, четверо его ближайших соратников поспешили на место происшествия.

Никто из них не хотел видеть Сталина вживую. Но при этом все боялись того, что может случиться, если он умрет.

В конце концов заговорил охранник Лаврентий Берия: "Почему вы в такой панике? Разве вы не видите, товарищ Сталин крепко спит. Не беспокойте его!". Врача не вызывали часами. Сталин продолжал тонуть и через несколько дней умер.

С аналогичной нерешительностью выглядит сегодня ближайшее окружение главы РФ Владимира Путина. Его режим впервые с момента его прихода к власти в 2000 году выглядит под серьезной угрозой, считает почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона и автор книги "Нам нужно поговорить о Путине" Марк Галеотти, пишет Daily Mail.

По его словам, война в Украине превратилась в катастрофу и все ищут виноватых. Любой может быть объявлен поджигателем войны или предателем, или даже тем и другим одновременно. Кроме того, бурлящая атмосфера недоверия нагнетается спецслужбами как в Украине, так и на Западе.

Кампании контрразведки нацелены, в частности, на ФСБ, где старшие офицеры поддерживают войну не из патриотической мании и не потому, что разделяют культ личности Путина с обнаженным торсом. Ими движет жадность, и их целью является личная власть. Они хотят заработать много денег и потратить их на покупку недвижимости в Лондоне и Средиземноморье или на отправку своих детей в западные школы.

Читайте также"Путин решил удвоить ставку": Джонсон рассказал о планах российского диктатораВ настоящее время санкции делают это очень сложным. В результате они забеспокоились – никто в ФСБ не хочет, чтобы Россия стала европейским эквивалентом Северной Кореи.

Однако профессор пока не верит, что назревает переворот ФСБ. По его словам, россияне знают свою собственную историю и понимают, что смена режима происходит только тогда, когда тайная полиция, военные и политики действуют сообща, как это было в 1991 году, когда был свергнут президент Михаил Горбачев.

Но Путин убирает ключевые фигуры на всех трех полюсах власти. Первым стук в дверь услышал начальник управления внешней разведки ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа, арестованный две недели назад вместе со своим заместителем Анатолием Болюхом по подозрению в хищении денег из подкупной кассы.

Профессор предполагает, что его настоящее преступление могло состоять в том, чтобы побудить Путина поверить в то, что украинцы жаждут смены режима и российских оккупантов будут приветствовать.

Следующим под удар попал Роман Гаврилов, заместитель начальника Национальной гвардии, которого обвиняют в утечке секретной информации на Запад и "разбазаривании горючего".

Правда в том, что Путин в ярости, потому что многие молодые солдаты Росгвардии, военизированного формирования, роль которого в мирное время заключалась в подавлении протестов в российских городах, сами протестуют. В Украине считают, что к ним относятся как к пушечному мясу.

Не обошли стороной и политиков: двое ближайших соратников Путина пополнили список пропавших без вести.

Министр обороны Сергей Шойгу более 12 дней не появлялся на публике из-за слухов о проблемах с сердцем.

Многие подозревают, что это дипломатическая уловка, и что правда заключается в том, что Шойгу поддался безудержной путинской паранойе после того, как его 31-летняя младшая дочь Ксения разместила в социальных сетях фотографию, на которой она позирует с ребенком в сине-желтых тонах украинского флага.

Кроме того, есть Анатолий Чубайс, широко известный как человек, разглядевший талант Путина в 1990-х годах и начавший его политическую карьеру. Недавно он разозлил своего протеже, подав в отставку в знак протеста против войны и сбежал в Турцию.

"Никогда после распада Советского Союза в Кремле не было таких пылких слухов и контрслухов. Формируется круговая расстрельная команда, все направляют друг на друга оружие", - утверждает британец.

Также, по его словам, когда призывники начнут возвращаться с украинского фронта, привозя с собой "страшилки" войны, политическая температура только повысится.

"Сейчас большинство простых людей в России верят версии государственного телевидения о том, что идет успешная военная операция по свержению неонацистов в Киеве и предотвращению этнических чисток или даже ядерного геноцида против русских в Украине. Когда эта ложь будет разоблачена, люди могут начать восставать против человека наверху. От того, как на это отреагируют его приспешники, зависит судьба Путина", - подытожил Галеотти.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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