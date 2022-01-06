Путин направил в Казахстан подразделения, которые воевали против Украины - InformNapalm

Россия направила в Казахстан военных, которые воевали на Донбассе / mil.ru

Россия направила в Казахстан в рамках "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности подразделения, которые воевали против Украины и принимали участие в оккупации Крыма.

Как информирует международное разведывательное сообщество InformNapalm, переброшенные в Казахстан десантные подразделения участвовали в операции захвата Крыма и агрессии против Украины - военные 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

Согласно расследованиям InformNapalm, все эти подразделения принимали участие в агрессии против Украины, в том числе в боевых действиях на Донбассе.

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В частности, из состава 98-й дивизии ВДВ в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211), а также военнослужащие из 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ.

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InformNapalm отмечает, что Россия направляла участников гибридной агрессии против Украины в качестве "миротворцев" в Нагорный Карабах, а также на военные учения в Беларуси.

Митинги в Казахстане

Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области. Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.

5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

В Алматы начали орудовать мародеры. Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атаковали магазины, крупнейшие торговые центры и дорогие бутики, грабили банки и офисы.

Вечером 5 января силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.

Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

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