Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы эксперта

Анна Кушнерук / Скриншот

Каждый украинец нуждается в психологической помощи, подчеркнула психоаналитик Анна Кушнерук.

Как рассказала она Людмиле Барбир в рамках Психологической помощи в эфире Сниданка с 1+1, есть несколько важных акцентов психологической помощи в условиях войны.

Психоаналитик отметила, что в условиях войны планирование является направленной энергией, чтобы приближаться разными путями к тому, что человек считает нужным и важным.

"Взрослый человек должен признать, что иногда у него бывают минусы, когда чувствуется абсолютное отчаяние", - сказала она.

Эксперт дала простые рекомендации:

Когда печально попить воды и немного подвигаться;

Можно выйти на улицу, если ситуация это позволяет;

А если нет – просто поприседать – напрягать и расслаблять мышцы;

Если даже подышать в окно кислородом – уже наша внутренняя печаль будет чувствоваться химически легче.

Она также дала рекомендации, как реагировать на негативные атаки хейтеров: "Не нужно пытаться сейчас идеализировать себя и стараться дотянуться до уровня безупречной личности. Мы не может заставить людей молчать. Просто не нужно перед всеми кланяться ради того, чтобы получить право на жизнь. Каждый из нас его выбирает и завоевывает себе сам".

"Позволяйте себе радости общения. Они делают человека еще более эмоционально развитым", - добавила Кушнерук.

Напомним, ранее известный психолог Анна Панфилова дала детальные рекомендации людям - по поводу того, как не сделать больно человеку, который переживает горе.

До того известный военный психолог и эксперт в сфере информационно-психологических операций и контрразведовательной защиты Олег Покальчук объяснил, зачем русские убивают и насилуют мирных жителей Украины.

"Понять, воспринять, пережить – невозможно. Наша психика протестует против этого. Именно поэтому я задаю вопрос: как вместить в голову. Или, может, не нужно вмещать вообще? Начнём с третьей составляющей. Нам всем нужно очень скоро избавиться от романтических представлений о том, как воюет война. Вся эта беллетризация – кинематографическая и книжная – создавалась с учетом чувств зрителя, и в ней не должно быть травматических сцен. А война из таких сцен и складывается в основном", - говорил специалист.

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