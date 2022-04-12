Чего нельзя говорить людям, которые пострадали от войны - ответ психолога/ ua.depositphotos.com

Сейчас миллионы украинцев из-за военного вторжения России переживают невероятного накала горе ‒ из-за потери родных/близких или дома. Об этом в Instagram написала известный психолог Анна Панфилова. И дала рекомендации людям, по поводу того, как не сделать больно человеку, который переживает горе

Во-первых, не давать оценок тому, что человек сделал либо должен был сделать.

"Например: "Вам лучше было сразу уехать", или "Ты должен радоваться, что выжил". Скорее всего, человек и так корит себя, что сделал недостаточно. Мы можем помочь человеку горевать такими словами: "Ты имеешь право сердиться и ненавидеть тех, кто разрушил твой дом, твою жизнь, - говорит Панфилова.

Во-вторых, не нужно обобщать.

"Не переводите фокус на себя или других людей. Тем более, не сравнивайте ситуацию человека с другими. Если с вами решили поделиться, выслушайте это до конца, выразите сочувствие и поддержку. Сейчас не время меряться потерями", ‒ считает Панфилова

Сочувствуйте, но не делайте из человека жертву, говорит эксперт.

"Подчеркните сильные стороны, которые помогли человеку выжить, справиться и позаботиться о себе и других в кризисной ситуации. Выражайте восхищение, говорите, чем именно в поведении человека вы гордитесь", ‒ подытожила психолог.

Читайте такжеТо война, то коронавирус: психолог рассказала, как справиться с паникой

Напомним,ранее известный военный психолог и эксперт в сфере информационно-психологических операций и контрразведовательной защиты Олег Покальчук объяснил, зачем русские убивают и насилуют мирных жителей Украины.

"Понять, воспринять, пережить – невозможно. Наша психика протестует против этого. Именно поэтому я задаю вопрос: как вместить в голову. Или, может, не нужно вмещать вообще? Начнём с третьей составляющей. Нам всем нужно очень скоро избавиться от романтических представлений о том, как воюет война. Вся эта беллетризация – кинематографическая и книжная – создавалась с учетом чувств зрителя, и в ней не должно быть травматических сцен. А война из таких сцен и складывается в основном", - говорит специалист.

https://glavred.info/ukraine/voennyy-psiholog-obyasnil-zachem-russkie-ubivayut-i-nasiluyut-grazhdanskih-10360808.html