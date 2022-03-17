Психолог дала ценные советы мамам, которые помогут не сойти с ума во время войны

Украинский психолог Светлана Ройз рассказала, как спасти детей от психологических травм во время войны, и не сойти с ума взрослому человеку.

Набраться терпения

Важно восстановить тактильный контакт и задать вопрос, что тревожит ребенка. Детей всегда нужно хвалить за то, что они сильные и справились с такими проблемами.

"Каждый раз, когда мне хочется ее треснуть – я ее обнимаю", говорит Ройз о своем общении с дочерью.

Контролировать невербальные сигналы

Родителям нужно контролировать свою мимику и невербальные сигналы, потому что дети зависят от их устойчивости. Детям нужно спокойно и без паники объяснить происходящее вокруг. Реакция мамы и папы на события войны оказывают влияние на восприятие ребенка. Важно показать, что семья справится с трудностями, это поможет растворить страх и напряжение.

Не ограничивать гаджеты и давать задания

Играть в гаджете для ребенка сейчас безопасно. Кроме того, игры и мультики отвлекают от реальности. Но важно детям давать задания, чтобы они чувствовали себя нужными. Ребенку любого возраста очень важно на что-то влиять и контролировать ситуацию.

Поддерживать контакт со сверстниками

Детям необходимо обеспечить контакт со сверстниками, таким образом, они смогут делиться своими переживаниями и поддерживать друг друга. У детей всех возрастов может наблюдаться одновременное взросление и регресс в эмоциональных реакциях, играх, поведении и в речи.

Честно отвечать на вопросы

Чем больше ребенок владеет информацией, тем больше у него устойчивости.

Реагировать на нужды ребенка

Дети реагируют на стресс по-разному: кто-то требует внимания мамы, а некоторые становятся невыносимо агрессивными. Малыш не умеет сам себя успокаивать, ему нужно помочь. Нужно попросить ребенка глубоко дышать вместе, сжать руку мамы, топать ногами, дуть на большой палец или считать предметы рядом.

Вернуть прежние блага

Несмотря на войну, жизнь продолжается.

"Если ребенок может вернуться в школу – отлично. Нужно делать то, что было регулярным в мирное время – это терапия", – резюмировала Ройз.

Напомним, психика людей начинает привыкать к войне, но это не является хорошим признаком, поэтому важно перебороть себя, а как - читайте тут.

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