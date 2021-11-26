УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"

26 ноября 2021, 03:43

У около 20% госпитализированных с COVID-19 возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Больница
Коронавирус может нарушать работу сердца / depositphotos

Коронавирус бьет по разным органам и системам человека. Пневмония – самое распространенное осложнение, но далеко не единственное. Пострадать могут и печень, и почки, и сердце. Как коронавирус "бьет" по человеческому "мотору" – рассказали в Минздраве.

Как отметили на странице ведомства в фейсбуке, у около 20% госпитализированных с COVID-19 возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой (ССЗ). Причем очень часто заболевания, связанные с кровообращением, развиваются у людей, которые раньше ими не страдали.

Каким образом COVID-19 может ухудшить работу сердца

Коронавирус вызывает повреждение миокарда (сердечной мышцы) и нарушение функции сердца. В тяжелых случаях болезнь даже может стать причиной образования рубцов на сердце.

Кроме того, воспаление миокарда может вызывать так называемый цитокиновый шторм – потенциально летальную реакцию иммунной системы. Коронавирус также может стать причиной сердечной недостаточности.

Почему происходит нагрузка на сердце

Если у больного есть воспаления легких, то правый желудочек сердца должен работать интенсивнее, чтобы доставить кровь к легким, что может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

Реклама

COVID-19 может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это в свою очередь может привести к образованию тромбов, повышать риск ишемии или инсульта.

Кроме того, когда сатурация (уровень кислорода в крови) очень сильно снижается, сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, что вызывает дальнейшее повреждение сердца.

В Минздраве отметили, что сейчас в мире продолжают исследовать, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и почему инфекция является частой причиной сердечной недостаточности.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

В Украине по состоянию на 25 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. В столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

Однако более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Ее надо сделать без промедлений, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

viber
Минздрав сердце коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахараМедик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаС чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетолога "Всё рванёт": астролог назвала год краха России"Всё рванёт": астролог назвала год краха России "Мы делали все возможное": Олег Винник не может выйти на сцену из-за серьезной болезни"Мы делали все возможное": Олег Винник не может выйти на сцену из-за серьезной болезни
03:43

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"

03:40

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

03:03

Драки все же были: Слава Каминская рассказала, как она с Викторией Смеюхой выбила зуб визажистуВидео

02:58

Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 ошибки в интерьереВидео

02:48

Как подготовить ребенка к вакцинации: действенные советы Минздрава

Реклама
02:16

Ученые нашли заметный на руках новый признак опасного уровня холестерина

02:08

Злата Огневич прикрыла голую грудь тоненьким поясом и нежно ласкала себя руками: пикантные фото

01:50

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:37

Травести-дива Монро показала себя мужчиной и рассказала, почему стала девушкойВидео

01:01

Байден и Путин не будут обсуждать Украину во время встречи - аналитикВидео

00:31

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

00:30

63-летняя Мадонна в развратном наряде показала фанатам соски и неприкрытую пятую точку

00:17

Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

00:02

Раздавил на полной скорости людей: подробности страшного ДТП в Харькове с фуройВидео

25 ноября, четверг
23:55

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

23:48

"За муки духам отомстят наши внуки" - рецензия на фильм "Охотники за привидениями: с того света"Видео

23:39

"Курящая женщина кончает плохо": рецензия на фильм "Дом Гуччи"

23:32

В пресс-марафоне Зеленского примут участие более 30 изданий - список

23:21

В России из-за аварии на шахте погибло более 50 человекВидео

22:46

Диетолог назвал самый действенный способ для очищения организма: очень популярный и дешевый продуктВидео

Реклама
22:34

"Путин пытается уничтожить Украину": Данилов откровенно высказался о планах агрессораВидео

22:30

Диетолог объяснил, какой продукт универсален для очищения организма от шлаков

22:22

Обнаружен новый опасный штамм COVID-19: ВОЗ созывает чрезвычайный советВидео

22:00

В Испании выпустили учебники с "российским" Крымом: посольство Украины в ярости

21:59

Обретете богатство и удачу: как привлечь деньги на Новый год 2022Видео

21:26

На Украину надвигаются метели и морозыВидео

21:21

Лукашенко обвинил США в попытке "развязать войну"

21:10

На Волыни мужчину заживо похоронили в могиле - он в реанимацииВидео

20:29

Смертельное ДТП в Харькове: фура раздавила такси, есть жертвыВидео

20:24

Промоутер Усика назвал условия проведение реванша с ДжошуаВидео

20:12

Астролог назвала самые судьбоносные дни для Тельцов в декабре 2021

20:07

В Одессе поставили памятник коронавирусу с женским половым органомФотоВидео

20:04

У Байдена отговаривают Путина от вторжения в Украину и готовят крушащие санкции против РФ – СМИВидео

20:02

У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали машинуВидео

19:47

В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавирусаВидео

19:46

Кулеба готов провести откровенный разговор с Лавровым: названа главная тема

19:23

Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

19:12

Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на InfinitiВидео

19:03

Союзники Украины в ФРГ готовят удар по СП-2 и планируют сорвать запуск трубы в последнюю минутуВидео

18:55

Как Россия ремнями привязывает себя к Донбассумнение

Реклама
18:47

Чтобы не спали на земле: как активист делает кровати для кошек и собак из автомобильных шин

18:42

"Большая стройка" Зеленского создает Спецфонд для развития авиа и ж/д инфраструктуры

18:36

В Киеве в жилом доме прогремел мощный взрыв, шел густой дым

18:31

Вирастюк в образе Капитана Америки рассказал, кем на самом деле являются нардепыВидео

18:23

Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни

18:01

В США спустя 20 лет исследований начнут испытания вакцины против болезни АльцгеймераВидео

17:51

Избивали и морили голодом: 6-летний мальчик умер страшной смертью из-за отца и мачехиВидео

17:45

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

17:42

Ушел из жизни советский актер - звезда фильмов Гардемарины, вперед! и 12 стульев

17:23

Гордон показал момент съемки "героического" фото на дне рождения у ШустераВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять