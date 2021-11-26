Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"

Коронавирус может нарушать работу сердца / depositphotos

Коронавирус бьет по разным органам и системам человека. Пневмония – самое распространенное осложнение, но далеко не единственное. Пострадать могут и печень, и почки, и сердце. Как коронавирус "бьет" по человеческому "мотору" – рассказали в Минздраве.

Как отметили на странице ведомства в фейсбуке, у около 20% госпитализированных с COVID-19 возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой (ССЗ). Причем очень часто заболевания, связанные с кровообращением, развиваются у людей, которые раньше ими не страдали.

Каким образом COVID-19 может ухудшить работу сердца

Коронавирус вызывает повреждение миокарда (сердечной мышцы) и нарушение функции сердца. В тяжелых случаях болезнь даже может стать причиной образования рубцов на сердце.

Кроме того, воспаление миокарда может вызывать так называемый цитокиновый шторм – потенциально летальную реакцию иммунной системы. Коронавирус также может стать причиной сердечной недостаточности.

Почему происходит нагрузка на сердце

Если у больного есть воспаления легких, то правый желудочек сердца должен работать интенсивнее, чтобы доставить кровь к легким, что может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

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COVID-19 может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это в свою очередь может привести к образованию тромбов, повышать риск ишемии или инсульта.

Кроме того, когда сатурация (уровень кислорода в крови) очень сильно снижается, сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, что вызывает дальнейшее повреждение сердца.

В Минздраве отметили, что сейчас в мире продолжают исследовать, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и почему инфекция является частой причиной сердечной недостаточности.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

В Украине по состоянию на 25 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. В столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

Однако более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Ее надо сделать без промедлений, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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