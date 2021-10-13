Симптомы пневмонии: по цвету кожи можно определить, насколько все серьезно

Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов, могут проявляться медленнее в течение нескольких дней и могут поражать людей любого возраста. Цвет вашей кожи может определить, действительно ли это пневмония, а не просто приступ простуды.

На что обратить внимание.

Medical News Today перечисляет менее известные признаки пневмонии, в том числе:

Кашель

Ржавая или зеленая мокрота или мокрота, откашливаемая из легких

Высокая температура

Учащенное дыхание и одышка

Дрожь озноб

Боль в груди, которая обычно усиливается при глубоком вдохе, известная как плевритная боль.

Быстрое сердцебиение

Усталость и слабость

Тошнота и рвота

Понос

Потливость

Головная боль

Боли в мышцах

Спутанность сознания или делирий, особенно у пожилых людей

Кожа темного или пурпурного цвета или цианоз из-за плохо насыщенной кислородом крови.

Цвет кожи человека может стать синеватым или пурпурным, если в крови недостаточно кислорода.

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Одно исследование Национальной библиотеки здравоохранения показало, что цианоз у пациентов с пневмонией возникает из-за неполного насыщения венозной крови кислородом в легких.

Это вызвало различные оттенки синего в дистальных отделах, вызванные смесью пониженного гемоглобина и оксигемоглобина.

Советы в домашних условиях, как быстрее вылечиться от пневмонии, включают:

Много отдыха

Бросить курить

Держитесь подальше от дыма и других раздражителей

Предотвратить легочные инфекции

Практикуйте правильное мытье рук

Используйте обезболивающее, как указано

При необходимости соблюдайте легкую диету

Пейте много воды и жидкости

Завершите прием всех рецептурных лекарств

Старайтесь держаться подальше от загрязнения воздуха.

Диагностика

Пневмонию у пожилых людей сложно диагностировать. Ваш врач сначала запросит вашу историю болезни, в которой вас могут спросить такие вещи, как:

Ваши симптомы

Любые основные заболевания

Лекарства или добавки, которые вы принимаете

Ваша история курения

Были ли вы привиты от пневмококка или гриппа.

Затем ваш терапевт проведет медицинский осмотр. Они оценят жизненно важные функции, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

Они также могут использовать стетоскоп, чтобы прислушаться к потрескивающим звукам в легких.

NHS рекомендует, чтобы при появлении любого из перечисленных симптомов немедленно обратитесь к терапевту.