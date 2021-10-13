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Симптомы пневмонии: по цвету кожи можно определить, насколько все серьезно

13 октября 2021, 14:45

Цвет вашей кожи может определить, действительно ли это пневмония, а не просто приступ простуды.

Простуда
Простуда / ua.depositphotos.com

Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов, могут проявляться медленнее в течение нескольких дней и могут поражать людей любого возраста. Цвет вашей кожи может определить, действительно ли это пневмония, а не просто приступ простуды.

На что обратить внимание.

Medical News Today перечисляет менее известные признаки пневмонии, в том числе:

  • Кашель
  • Ржавая или зеленая мокрота или мокрота, откашливаемая из легких
  • Высокая температура
  • Учащенное дыхание и одышка
  • Дрожь озноб
  • Боль в груди, которая обычно усиливается при глубоком вдохе, известная как плевритная боль.
  • Быстрое сердцебиение
  • Усталость и слабость
  • Тошнота и рвота
  • Понос
  • Потливость
  • Головная боль
  • Боли в мышцах
  • Спутанность сознания или делирий, особенно у пожилых людей
  • Кожа темного или пурпурного цвета или цианоз из-за плохо насыщенной кислородом крови.

Цвет кожи человека может стать синеватым или пурпурным, если в крови недостаточно кислорода.

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Одно исследование Национальной библиотеки здравоохранения показало, что цианоз у пациентов с пневмонией возникает из-за неполного насыщения венозной крови кислородом в легких.

Это вызвало различные оттенки синего в дистальных отделах, вызванные смесью пониженного гемоглобина и оксигемоглобина.

Советы в домашних условиях, как быстрее вылечиться от пневмонии, включают:

  • Много отдыха
  • Бросить курить
  • Держитесь подальше от дыма и других раздражителей
  • Предотвратить легочные инфекции
  • Практикуйте правильное мытье рук
  • Используйте обезболивающее, как указано
  • При необходимости соблюдайте легкую диету
  • Пейте много воды и жидкости
  • Завершите прием всех рецептурных лекарств
  • Старайтесь держаться подальше от загрязнения воздуха.

Диагностика

Пневмонию у пожилых людей сложно диагностировать. Ваш врач сначала запросит вашу историю болезни, в которой вас могут спросить такие вещи, как:

  • Ваши симптомы
  • Любые основные заболевания
  • Лекарства или добавки, которые вы принимаете
  • Ваша история курения
  • Были ли вы привиты от пневмококка или гриппа.

Затем ваш терапевт проведет медицинский осмотр. Они оценят жизненно важные функции, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

Они также могут использовать стетоскоп, чтобы прислушаться к потрескивающим звукам в легких.

NHS рекомендует, чтобы при появлении любого из перечисленных симптомов немедленно обратитесь к терапевту.

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