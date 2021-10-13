Симптомы пневмонии: по цвету кожи можно определить, насколько все серьезно

Цвет вашей кожи может определить, действительно ли это пневмония, а не просто приступ простуды.
Симптомы пневмонии могут развиваться внезапно в течение 24-48 часов, могут проявляться медленнее в течение нескольких дней и могут поражать людей любого возраста. Цвет вашей кожи может определить, действительно ли это пневмония, а не просто приступ простуды.
На что обратить внимание.
Medical News Today перечисляет менее известные признаки пневмонии, в том числе:
- Кашель
- Ржавая или зеленая мокрота или мокрота, откашливаемая из легких
- Высокая температура
- Учащенное дыхание и одышка
- Дрожь озноб
- Боль в груди, которая обычно усиливается при глубоком вдохе, известная как плевритная боль.
- Быстрое сердцебиение
- Усталость и слабость
- Тошнота и рвота
- Понос
- Потливость
- Головная боль
- Боли в мышцах
- Спутанность сознания или делирий, особенно у пожилых людей
- Кожа темного или пурпурного цвета или цианоз из-за плохо насыщенной кислородом крови.
Цвет кожи человека может стать синеватым или пурпурным, если в крови недостаточно кислорода.
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Одно исследование Национальной библиотеки здравоохранения показало, что цианоз у пациентов с пневмонией возникает из-за неполного насыщения венозной крови кислородом в легких.
Это вызвало различные оттенки синего в дистальных отделах, вызванные смесью пониженного гемоглобина и оксигемоглобина.
Советы в домашних условиях, как быстрее вылечиться от пневмонии, включают:
- Много отдыха
- Бросить курить
- Держитесь подальше от дыма и других раздражителей
- Предотвратить легочные инфекции
- Практикуйте правильное мытье рук
- Используйте обезболивающее, как указано
- При необходимости соблюдайте легкую диету
- Пейте много воды и жидкости
- Завершите прием всех рецептурных лекарств
- Старайтесь держаться подальше от загрязнения воздуха.
Диагностика
Пневмонию у пожилых людей сложно диагностировать. Ваш врач сначала запросит вашу историю болезни, в которой вас могут спросить такие вещи, как:
- Ваши симптомы
- Любые основные заболевания
- Лекарства или добавки, которые вы принимаете
- Ваша история курения
- Были ли вы привиты от пневмококка или гриппа.
Затем ваш терапевт проведет медицинский осмотр. Они оценят жизненно важные функции, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.
Они также могут использовать стетоскоп, чтобы прислушаться к потрескивающим звукам в легких.
NHS рекомендует, чтобы при появлении любого из перечисленных симптомов немедленно обратитесь к терапевту.