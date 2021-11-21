Что делать, если вовремя не получили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве дали рекомендации

В Министерстве здравоохранения советуют сделать вторую прививку даже с опозданием / УНИАН

Как быть украинцам, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины от коронавируса и нужно ли начинать курс вакцинации заново, объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В настоящее время привитые одной дозой получают "желтые" COVID-сертификаты.

Министр советует в любом случае сделать вторую прививку даже с опозданием. Отмечается, что на данный момент не определен конечный поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19. Поэтому, если вакцинироваться второй дозой вовремя не удалось, это следует сделать при первой возможности.

"Нет упущенного момента. Даже если не попали в 21 день, когда рекомендовано сделать вторую прививку. Сделайте вторую прививку на 28 или 35 день. Не повторный курс, а вторую прививку. Поэтому мой совет, если такое произошло, прийти и как можно скорее сделать вторую прививку. Поскольку самая гарантированная защита от тяжелого течения заболевания – полный курс вакцинации", – объяснил Ляшко в эфире телеканала 1+1.

При этом в Минздраве рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

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17 ноября на брифинге Ляшко заявил, что более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Он отметил, что в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 40% совершеннолетних украинцев. В Киеве же двумя дозами вакцинированы более 50% взрослых.

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 10 635 человек, среди них 894 ребенка и 99 медработников. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.

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