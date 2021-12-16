Просто находка: где можно использовать чесночную шелуху

Где использовать чесночную шелуху / коллаж Главред

Как луковая, так и чесночная шелуха обладают полезными свойствам, а народные лекари и умельцы извлекают из нее максимальную пользу.

Главред собрал самые распространенные способы применения очистков от чеснока.

Чесночная шелуха - помощник огородника и цветовода

Чтобы собранный урожай моркови хранился как можно дольше, пересыпайте корнеплоды при закладке на хранение чесночной шелухой. Она предотвратит развитие гнили и других инфекций.

Также ее можно использовать при посадке картофеля - она отпугнет от кустов колорадского жука и проволочника, послужит в качестве натурального удобрения. В период лёта колорадского жука опрыскивайте свою плантацию настоем из 3 стаканов шелухи на 10 л воды (в сухую погоду, в вечернее время) с интервалом 1 раз в 1-2 недели.

Народный метод от выпадения волос

Настой чесночной шелухи применяют для улучшения качества волос, против выпадения втирают её в корни и оставляют на час. Затем всё тщательно промывают водой и шампунем. Процедуру проводят 2 раза в месяц.

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Шелуху часто используют в косметологии

Считается, что регулярные умывания отваром избавят кожу от прыщей и воспалительных процессов, улучшат ее структуру. Особенно полезно применение для жирной кожи, избыток сальных выделений закупоривает поры, а отвар справится с этой проблемой.

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