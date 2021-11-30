УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

30 ноября 2021, 04:10
Прослушать новость
Остановить

Неожиданные применения для отходов питания.

Где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру / коллаж Главред

Во время готовки остаются так называемые пищевые отходы. Это луковая шелуха, яичная скорлупа, банановая кожура и другие, на первый взгляд, ненужный хлам.

Обычно у человека не возникает никаких сомнений насчет того, что с ними делать, но делать утилизировать их не стоит, пишет food.inmyroom.

Как использовать луковую шелуху

В своем составе она содержит ценные волокна, которые снижают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Также не секрет, что шелуху используют для окрашивания яиц на Пасху. Кроме того, с ее помощью можно лечить бронхит,кожные заболевания, а также улучшить рост волос. Луковая шелуха помогает при отеках и варикозе.

Как использовать яичную скорлупу

Обычно после готовки, она оказывается в мусорном ведре, но не стоит спешить от нее избавляться - наши предки, напротив, собирали и высушивали яичную скорлупу. И этому есть вполне логичное объяснение. Яичную скорлупу использовали не только для того, чтобы приготовить подкормку для растений и птиц, но и в медицинских целях. Она лечит от целого ряда заболеваний. К тому же это ценный источник кальция. Также с ее помощью можно отбелить белье, очистить кухонную посуду и обогатить растения полезными веществами.

Как использовать кожуру от бананов

Ее можно использовать для красоты и здоровья. Банановая кожура помогает отбелить зубы и улучшить состояние кожи. Во-вторых, она может выступить в роли отличного удобрения.

Ранее Главред рассказывал, что кожуре цитрусовых, которую большинство людей выбрасывает в мусорку, можно найти неожиданное применение. Она может пригодиться не только в кулинарии, но и поможет вам в уборке дома, садоводстве и даже при уходе за собой.

Автор: Сергей Кущ
viber
продукты питания лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуПриметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в беду Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердцаГрудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца Эллерт поставил точку в отношениях с МишинойЭллерт поставил точку в отношениях с Мишиной Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваораниМир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваорани Как приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептомКак приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептом
05:05

Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

04:12

Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости

04:10

Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

03:55

Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме

03:43

Этим видом спорта можно и нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

Реклама
03:30

Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

02:57

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди

02:20

Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С - ответ диетологаВидео

01:31

Цены на свинину взлетят: украинцев предупредили о рекордных ценникахВидео

01:25

Врач объяснила, как влияет пасмурная погода на головную боль

00:53

Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчасаВидео

00:25

Самые лучшие места Украины для новогодних праздников: куда отправиться "зажигать елку"Видео

00:12

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

00:07

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

00:03

Футболист сборной Украины показал страстные фото с девушкой

29 ноября, понедельник
23:32

Под Киевом мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку

23:23

Диетолог назвала самый вредный орехВидео

23:05

В МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с УкраинойВидео

22:57

Определился обладатель Золотого мяча-2021ФотоВидео

22:50

На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

Реклама
22:36

В Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакойВидео

22:07

Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУВидео

22:00

Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021Видео

21:57

Бутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийствеВидео

21:55

В Украину идет опасный снежный штормВидео

21:24

Правительство изменило условия продажи газа населениюВидео

21:18

Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальствоВидеоблоги

21:14

Скандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандалВидео

21:00

Может ли журналист стрелять на войнемнение

20:47

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

20:19

Госпереворот в Украине планировали украинцы и россияне: СБУ начала расследование

20:13

Комаровский разнес украинских врачей за ложные диагнозыВидео

19:59

Кулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условиеВидео

19:59

Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

19:41

В школе на Киевщине мальчика раздели догола при одноклассниках: директор назвал это игройВидео

19:36

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильма Угрюм-река

19:26

Зеленский хочет разрешить иностранным военным въезд в Украину - закон уже в Раде

19:11

Басков накрасил ногти и сделал новое тату, в Сети ажиотаж: "Коля, не гневи народ"

19:02

Ситуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма ОмикронВидео

18:57

Названа причина утечки аммиака на Виннитчине

Реклама
18:33

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

18:26

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в УкраинеВидео

18:24

Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

18:16

Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра

18:11

Зеленский призвал наращивать темпы вакцинации в Украине до тех пор, пока не уколется большинствоВидео

17:46

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

17:39

В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжегВидео

17:36

Самолет совершил "огненную" посадку: двигатель пылал из-за стаи птиц, врезавшейся в бортВидео

17:34

Ракетная атака по городам: в Украине заговорили о превентивном ударе по РФВидео

17:30

Впервые в истории украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять