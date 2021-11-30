Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

Где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру / коллаж Главред

Во время готовки остаются так называемые пищевые отходы. Это луковая шелуха, яичная скорлупа, банановая кожура и другие, на первый взгляд, ненужный хлам.

Обычно у человека не возникает никаких сомнений насчет того, что с ними делать, но делать утилизировать их не стоит, пишет food.inmyroom.

Как использовать луковую шелуху

В своем составе она содержит ценные волокна, которые снижают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Также не секрет, что шелуху используют для окрашивания яиц на Пасху. Кроме того, с ее помощью можно лечить бронхит,кожные заболевания, а также улучшить рост волос. Луковая шелуха помогает при отеках и варикозе.

Как использовать яичную скорлупу

Обычно после готовки, она оказывается в мусорном ведре, но не стоит спешить от нее избавляться - наши предки, напротив, собирали и высушивали яичную скорлупу. И этому есть вполне логичное объяснение. Яичную скорлупу использовали не только для того, чтобы приготовить подкормку для растений и птиц, но и в медицинских целях. Она лечит от целого ряда заболеваний. К тому же это ценный источник кальция. Также с ее помощью можно отбелить белье, очистить кухонную посуду и обогатить растения полезными веществами.

Как использовать кожуру от бананов

Ее можно использовать для красоты и здоровья. Банановая кожура помогает отбелить зубы и улучшить состояние кожи. Во-вторых, она может выступить в роли отличного удобрения.

Ранее Главред рассказывал, что кожуре цитрусовых, которую большинство людей выбрасывает в мусорку, можно найти неожиданное применение. Она может пригодиться не только в кулинарии, но и поможет вам в уборке дома, садоводстве и даже при уходе за собой.