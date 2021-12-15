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Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения

15 декабря 2021, 04:43
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Как оказалось, скорлупу ореха можно не выбрасывать в мусор.

Как использовать скорлупу от грецких орехов / коллаж Главред

Скорлупу от грецких орехов большинство людей выбрасывает в мусорку, но ей можно найти полезное применение в быту.

Главред узнавал, как из нее извлечь максимальную пользу.

Сокровище для цветоводов

Скорлупу ореха можно использовать для создания дренажного слоя при высадке саженцев декоративных и плодовых культур, а также для создания высоких грядок на огороде.

"Дом" для орхидей

Для этого скорлупу нужно хорошо измельчить. Кусочки должны быть не больше 1 сантиметра, к тому же каждый из них надо положить выпуклой частью вверх. Это необходимо для того, чтобы вода не смогла задерживаться в углублениях скорлупок. В такой "грунт" часто высаживают орхидеи.

Отвар со скорлупы помогает при проблемах с зубами

Для этого вам понадобятся чистые кусочки оболочки ореха, не имеющие следов грибка или плесени. На стакан воды требуется 40 грамм скорлупы. Готовое средство перед использованием остужают, процеживают и разбавляют кипяченой водой.

Читайте такжеЧто приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощамиСчитается, что такой отвар избавляет от зубного камня и других стоматологических проблем - его применяют как профилактическое и лечебное средство при чувствительных зубах и деснах.

Ранее мы рассказывали где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру.

Автор: Сергей Кущ
viber
орехи лайфхак
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