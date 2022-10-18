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Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

18 октября 2022, 02:06

Число судьбы покажет, какова ваша природа и какими способностями вы обладаете, чтобы реализовать себя в этом мире и добиться максимального успеха.

Нумерология
Профессия по нумерологии - как рассчитать число судьбы / Фото ua.depositphotos.com

Дата рождения с точки зрения нумерологии имеет важное влияние на жизнь человека. Она не только может определить основные черты характера личности, но и в том числе с ее помощью можно вычислить идеальную профессию, которая поможет максимально реализоваться и добиться успеха. Главред разобрался, как сделать тест - твоя профессия по дате рождения.

Профессия по дате рождения - как ее определить

При помощи простых вычислений нужно определить число судьбы человека - оно показывает, какова ваша природа и какими способностями вы обладаете, чтобы реализовать себя в этом мире.

Чтобы узнать, какое у вас число, сложите все цифры из даты своего рождения. Например: 25 ноября 1988 года - 2+5+1+1+1+9+8+8 = 25=2+5=10=7.

Число судьбы "1". Людям с единицей отлично удается руководить процессами, поэтому из вас получаются хорошие топ-менеджеры, кризис-менеджеры, управленцы и бизнесмены.

Число судьбы "2". Вам подойдет деятельность, связанная с умением собирать и обобщать факты, контролировать, требующая точности и коммуникабельности. Это может быть банковское дело, бухгалтерия, медицина, дипломатия, сценическое искусство.

Число судьбы "3". Профессии, связанные с творчеством, артистизмом, ораторским мастерством. Можно попробоваться себя в театре и на эстраде, в литературе, бизнесе в сфере развлечений и отдыха.

Число судьбы "4". Таким людям подойдут профессии, где необходимы порядок, обязательность и трудолюбие. Например, это могут быть такие сферы: механика, академическая наука, сельское хозяйство, строительство, экономика и бухгалтерия, юриспруденция, армия.

Число судьбы "5". Вас можно смело назвать генератором идей и новых подходов. Вам нельзя сваливаться в рутину и однообразные процессы. Успешными будут виды деятельности, минимально ограничивающие свободу действий: туризм, транспорт, реклама, шоу-бизнес, торговля, юриспруденция.

Число судьбы"6". Вы легко находите общий язык с людьми, и это станет вашим "оружием" в бизнесе. Таким людям однозначно нужно работать с информацией и ее обработкой.

Подойдут профессии, приносящие реальную пользу людям, требующие ответственности и гуманизма (преподавательство, гуманитарные науки, социальная сфера, здравоохранение, ресторанный, гостиничный, семейный бизнес, производство продуктов питания).

Число судьбы "7". У "семерок" - широкое поле деятельности, где требуется склонность к иследованиям, наблюдательность, анализ и обобщение. Вам подойдут такие сферы: практическая наука, страхование, социология, юриспруденция, преподавательство, криминология, литература, радио и телевидение, кулинария.

Кроме того, "семерки" - самые сильные эзотерики.

Число судьбы "8". Вам подойдут профессии, где необходимы знания, контроль, стабильность и порядок. Это может быть промышленность, финансовое дело, недвижимость, крупномасштабное строительство, системное администрирование, образование, управление, издательское дело, медицина, политика.

Число судьбы "9". Людям с этим числом судьбы подойдут профессии, связанные с творческими способностями, воображением и благотворительностью. "Девятки" могут заниматься организацией публичных развлечений, театром, кино, эстрадой, дизайном, адвокатурой, здравоохранением.

Ранее Главред писал, как фамилия мужа влияет на судьбу женщины и как узнать свое тотемное животное.

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