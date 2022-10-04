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Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

4 октября 2022, 02:30

Фамилия хранит в себе энергетику рода. Когда женщина берет фамилию мужа, это может отразиться на ее судьбе как положительно, так и отрицательно.

Нумерология, брак
Как фамилия мужа влияет на судьбу женщины / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Смена фамилии после замужества - вопрос сугубо индивидуальный. В современном обществе необязательно брать фамилию мужа, хотя ранее это считалось традицией. Есть много причин не менять фамилию после заключения брака. К примеру, она может быть неблагозвучной или банально не хочется заниматься волокитой с документами. А есть и еще одна причина - нумерологическая. Главред разобрался, как фамилия влияет на судьбу человека.

Как изменится жизнь после смены фамилии

Нумерологи утверждают, что имя и фамилия человека могут влиять на его жизнь. Фамилия, которую вы получили от рождения, всегда оказывает влияние на характер. Если после заключения брака взять другую фамилию, что-то в вашей жизни может измениться. Кроме того, может возникнуть конфликт между личностью, которая сформировалась до свадьбы, и той, которая только определяет свои главные характеристики.

Кроме того, если в новой фамилии букв будет меньше, то это может сказаться на энергии женщины. С более длинной фамилией она становится уверенной в себе, ставит амбициозные цели и может избавиться от многих проблем, уверяют нумерологи.

Также стоит посмотреть на семью супруга - насколько успешны его родственники и есть ли смысл брать фамилию мужа, ведь энергия его рода передастся и вам.

Если же выбрать фамилию правильно, то можно значительно улучшить свою жизнь.

Как изменится жизнь после смены фамилии

Чтобы узнать, как фамилия влияет на судьбу человека, нужно узнать ее числовой код. Посмотрите в таблицу и сложите все числа, которым соответствует каждая буква вашей фамилии.

Как определить числовой код фамилии
Как определить числовой код фамилии

Если итоговое число получилось двузначным, например, 16 или 21, сложите эти цифры и смотрите итоговый результат. Например, 16: 1+6 = 7 (смотреть 7 в расшифровке).

Есть три исключения — если у вас получилось число 11, 22 или 33 — не складывайте цифры, а сразу смотрите расшифровку их значения.

Как расшифровать числовой код фамилии

1 — У вас несгибаемый характер и стремление победить. Новая фамилия только укрепит вашу независимость и придаст сил.

2 — Вы умеете разрешат конфликты и примирять оппонентов. В этом ваш настоящий талант.Новая фамилия позволит вам еще лучше находить общий язык с мужем и идти на компромиссы.

3 — Вы яркая и творческая личность с искрометным чувством юмора. Фамилия придаст легкости в общении и сделает вас коммуникабельнее. Также к вам придут оптимизм и фортуна.

4 — Работа приносит вам удовольствие, и вы не представляете, как можно не любить свое дело. Ваши взвешенность и логика делают вам честь как в карьере, так и в личной жизни. После замужества вы будете очень много времени и сил отдавать быту.

5 — Размеренная, тихая жизнь точно не для вас. Риск - ваше второе имя. Ради интересной цели вы готовы полностью изменить свою жизнь.

6 — Фамилия принесет некоторые заботы, вам придется отвечать за других людей и брать на себя много ответственности. Однако вы со всем справитесь.

7 — Вы дотошны и копаетесь в каждой детали. Возможно некоторым это может показаться скучным, но зато ваше дело будет работать как часы благодаря такому подходу.

8 — Вы умеете зарабатывать деньги и найдете для этого любые возможности. С новой фамилией вы можете стать своеобразным энергетическим вампиром. Вы будете чувствовать упадок сил и не сможете справляться со всеми обязанностями.

9 — Вам необходим сильный партнер, который займется решением приземленных проблем за вас, а вы будете его любить и вдохновлять, как истинная муза.

11 — Дети станут самой важной составляющей вашей семейной жизни.

22 — В браке вы откроете в себе новые таланты и будете очень счастливы. Все дело в том, что вы можете организовать любой процесс, и семейная жизнь не станет исключением.

33 — Не стоит брать фамилию с таким числовым кодом, если не хотите, чтобы в семье часто происходили конфликты.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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