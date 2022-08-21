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Орел, слон или кузнечик: как узнать свое тотемное животное

21 августа 2022, 01:39

Тотемное животное поможет понять, в каком направлении стоит двигаться, чтобы достичь успеха.

Тотемное животное
Как узнать свое тотемное число и определить священное животное / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

У каждого человека есть свое тотемное животное. Это своего рода покровитель, который оберегает нас всю жизнь. Тотемное животное определяется по году и дню рождения, то есть это не просто знак восточного гороскопа, под покровительством которого человек родился. Если вы узнаете, какое животное символизирует именно вас, можно понять, в каком направлении стоит двигаться, чтобы достичь успеха.

Как узнать свое тотемное число - первый способ

Чтобы узнать свое священное животное по дате рождения, необходимо провести простой нумерологический расчет, а именно - сложить все числа из даты рождения. Например, если вы родились 25 ноября 1988 года, необходимо сделать следующий расчет: 2+5+1+1+1+9+8+8=35. Двузначное число необходимо упростить: 3+5=8. Эта цифра является числом вашей судьбы.

Как узнать свое тотемное число - второй способ

В этом случае нумерологический расчет производится другим способом. Для начала необходимо сложить день и месяц рождения. В нашем примере 25+11=36.

Далее необходимо умножить полученную сумму на год. 36*1988=71568. В полученном числе необходимо сложить все цифры: 7+1+5+6+8=27. Складываем до тех пор, пока не получим число от 1 до 9: 2+7=9. Тотемное число — девятка.

Расшифровка результатов

Сумма дня и месяца лежит в диапазоне от 2 до 43.

Если у вас получилось число от 2 до 22 включительно, то вы больше влияете на физический мир, а не на духовный. Вы больше принимаете энергию, а не отдаете, из-за чего у вас может быть развита эмпатия. У вас высокая тяга к знаниям и хорошая память.

Если сумма принадлежит к отрезку от 23 до 43, то вы можете очень сильно влиять на людей и манипулировать ими. Может быть развита либо больше духовная, либо и духовная, и физическая реальности.

Какое у вас животное по дате рождения

Число "1". Тотемное животное – медведь. Такие люди мудры и всегда спокойны, часто бывают ленивы и пассивны.

Медведь научит черпать необходимые для выживания ресурсы из внутренних запасов энергии - даже тех, о которых вы не подозреваете. Всем, чей тотем - медведь, важно не прятаться от жизни и не впадать в беспрерывную спячку.

Медведь
Медведям важно не прятаться от жизни / Фото pixabay.com

Число "2". Таким людям покровительствует умный и сильный слон. Для получения удачи и благословения Вселенной вам необходимо чаще думать о поисках любви и совместного счастья. Слоны заботятся о своей семье. При этом они уязвимы, так как имеют мало защитных рефлексов.

Человек-слон может быть авторитарным, упрямым и целеустремленным. Этот тотем крайне благоволит в карьере и приносит успехи.

Слон
Человек-слон может быть авторитарным и упрямым / Фото pixabay.com

Число "3". Тотемное животное - бобер. Это спокойные и закрытые люди, которые любят все делать самостоятельно. При этом они отлично подстраиваются под обстоятельства и прекрасно себя чувствуют в любых условиях.

Человек с тотемом бобра добивается своих целей. В душе он - художник, творец и поэт. В обиду себя такие люди не дадут. Бобры отлично работают в команде и всегда имеют план "Б" на случай неудачи, поэтому безвыходных ситуаций у них не бывает.

Бобер
Человек с тотемом бобра добивается своих целей / Фото pixabay.com

Число "4". Вам покровительствует орел. Эта птица помогает правильно расставлять приоритеты в жизни и планировать будущее. Что бы в вашей жизни ни произошло, ощущение свободы всегда будет рядом. Возможны проблемы с настроением в периоды неудач.

А еще орлы - истинные аристократы. Они уверенно чувствуют себя в любом обществе, являются превосходными лидерами и занимают руководящие должности на работе.

Орел
Орлы уверенно чувствуют себя в любом обществе / Фото pixabay.com

Число "5". Такие люди родились с тотемом кузнечика. Они позитивны, легки на подъем и умеют получать удовольствие даже от самых простых вещей. Кузнечики любознательны, трудолюбивы, но при этом склонны часто менять направление в своей жизни.

Люди с таким тотемным животным не склонны к меланхолии, грусти и глубоким переживаниям. Они быстро переключаются, легко меняют деятельность, не всегда ценят результат и могут постоянно менять свои цели.

Кузнечик может быть использован в качестве духовного тотема для поощрения ясновидения и чувства приключений.

Кузнечик
Кузнечики легко идут по жизни и часто меняют цели / Фото pixabay.com

Число "6". Тотемное животное — бык. Вы никогда не отступаете назад, умело решаете конфликты и интуитивно заводите полезные знакомства.

Бык поможет разобраться в повседневных вопросах, связанных с материальным благополучием, и сделать все, что необходимо для его повышения. Он научит быть спокойным и уверенным в себе без проявления упрямства, а также покажет вам, как правильно использовать женские энергии.

Бык
Бык научит быть спокойным и уверенным в себе / Фото pixabay.com

Число "7". Тотем - мудрый и самокритичный ворон. Такие люди обладают творческими способностями и отличной интуицией.

Ворон провоцирует в вас желание анализировать все происходящее вокруг. Для достижения наилучших результатов в любви, делах и финансовой сфере вам необходимо быть немного хитрее. Не стоит использовать грубую силу там, где можно обойтись разумом.

Ворон
Людям с тотемом ворона следует быть немного хитрее / Фото pixabay.com

Число "8". Тотемное животное лягушка. Самым главным для людей с таким тотемом является финансовое благосостояние, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Лягушка откроет вам глаза на новые возможности и поможет преодолеть самые суровые перемены, с которыми придется столкнуться в жизни. Кроме того, это тотемное животное советует усилить свою интуицию, чтобы укрепить связи с духовным царством.

Лягушка
Тотем лягушка откроет глаза на новые возможности / Фото pixabay.com

Число "9". Ваше священное животное - собака. Это верные, преданные и доверчивые люди, которые ценят такие же черты характера в других людях.

Вселенная помогает собакам искать друзей и вторую половинку. А еще вы умеете ставить перед собой цели, но иногда бывает сложно обрести мотивацию. Впрочем, тотем всегда укажет дорогу к обретению качеств, необходимых для работы, любви и осознания своего места в жизни.

Собака
Вселенная помогает собакам искать друзей и вторую половинку / Фото pixabay.com

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