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Назван полезный продукт, который избавит от гипертонии, холестерина и поможет сосудам

9 ноября 2021, 04:42
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Лучший способ держать давление под контролем – вести здоровый образ жизни и не забывать о правильном питании.

артериальное давление
Результат исследования поражает / Фото pixabay.com

Миллионы людей во всем мире страдают от высокого кровяного давления. Гипертонию часто называют "тихим убийцей", поскольку обычно никаких ее внешних признаков нет.

Лучший способ держать давление под контролем – вести здоровый образ жизни. Когда дело касается диеты, помогающей снизить давление, а заодно и улучшить состояние сосудов, достичь результата под силу одному простому продукту – фисташкам, говорится в исследовании, опубликованном в NLM.

Ученые проанализировали влияние фисташек на артериальное давление, уровень холестерина и здоровье кровеносных сосудов. Обзор показал, что ежедневное употребление этих орехов снижает систолическое (верхнее) давление на 1,82 мм/рт. ст., а диастолическое (нижнее) на 0,8 мм/рт. Главное условие – фисташки должны быть несолеными.

Читайте такжеМожно ли есть горсть орехов каждый день - ответ диетологаОрехи также являются мощным источником аминокислоты, известной как L -аргинин, которая может предотвратить затвердение артерий и образование тромбов. Кроме того, фисташки снижают уровень холестерина. Согласно исследованию, уровень ЛПНП ("плохого" холестерина) упал на 25% после трех недель употребления орехов.

Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

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Автор: Сергей Кущ
viber
орехи гипертония
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