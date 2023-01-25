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Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

25 января 2023, 09:57
Прямая задача коврика при входе в квартиру — удерживать пыль, грязь и влагу. Но с точки зрения эзотериков, он может стать очень сильным талисманом.
придверный коврик
Как выбрать придверный коврик / Фото ua.depositphotos.com

Главный вход - это самое важное место в доме, своего рода портал, через который в жилище проникают и положительные, и отрицательные энергии. Специалисты по фэншуй говорят, что рядом с входной дверью желательно расположить различные обереги и талисманы. Один из них - напольный коврик.

Зачем нужен коврик перед дверью

Прямая задача коврика при входе в квартиру — удерживать пыль, грязь и влагу, не позволяя им распространяться по дому.

Если говорить с точки зрения эзотерики, то он может стать настоящей приманкой для счастья и финансов. Главное - правильно выбрать цвет и форму.

Как выбрать коврик придверный

Чтобы коврик работал в качестве талисмана, его форму нужно выбирать в зависимости от стороны света.

  • если дверь смотрит на запад или северо-запад, подойдут круглые или овальные коврики;
  • если дверь расположена на востоке или северо-востоке, нужно выбирать прямоугольные коврики;
  • для северной стороны нужен округлый коврик, а для северо-востока - прямоугольный;
  • для юга и юго-запада подойдет прямоугольная форма придверного коврика.

Какого цвета должен быть коврик у входной двери

Для западного направления выбирайте коврики белого, серого, золотистого, медного, желтого, оранжевого или коричневого цветов.

Для востока и юго-востока - зеленого, синего или черного.

Для южного коврика лучшими оттенками станут красноватые и зеленоватые.

Для севера - стоит обратить внимание на все оттенки серого, желтого, коричневого или бежевого.

Как цвет придверного коврика изменит вашу жизнь

Черные и серые коврики нейтральны. Они помогают во всем понемногу.

Зеленый цвет поможет лучше чувствовать себя в физическом плане. С ним все домочадцы будут реже болеть и меньше уставать.

Коврик песочного цвета укрепит внутреннюю силу и защитит от сглаза.

Красный или бордовый коврик - лучший выбор. С ним в доме будет больше созидательной энергии и больше мотивации, хорошего настроения. Также красный цвет оберегает от невзгод.

Синий коврик подойдет людям интеллектуального труда, которые часто работают дома.

Можно ли постелить возле двери коврик с рисунком

Не всякое изображение на коврике будет работать во благо.

Купить придверный коврик с изображением животных, птиц или ангелов - очень плохая идея. Вы будете постоянно наступать ногами на такие рисунки, а это, согласно приметам, чревато бедами и несчастьями.

Лучшими рисунками для входных ковриков станут такие, которые ассоциируются с дорогой. Это может быть изображение дорожки, песка, морской гальки, травы.

Также можно обратить внимание на на коврики с иероглифами, символами благополучия и удачи или классическими надписями "Welcome" и "Sweet home".

Придверный коврик
Придверный коврик лучше брать с надписью "Welcome" или "Sweet home" / Фото ua.depositphotos.com

Кстати, если вы предприниматель и хотите заказать коврик с названием своей фирмы, то лучше этого не делать. Посетители будут регулярно топтать название фирмы ногами, что в результате может привести к разорению.

Коврик можно сделать своими руками. Таким образом, вы не только можете подобрать для него оптимальные форму и цвет, но и вплести туда позитив и пожелания добра и здоровья всем домочадцам. Самое главное правило - не используйте ветошь для плетения коврика.

Если вы переехали в новую квартиру или дом, обязательно постелите свой коврик, который вы заберете со старого места проживания.

Что нужно положить под коврик входной двери

Чтобы коврик при входе в квартиру притягивал деньги и положительную энергию, под него нужно положить монетки. Это могут быть три китайские блестящие монетки с отверстиями посередине или обычные монеты достоинством 10 копеек, 50 копеек или 5 гривен. Монетки кладут орлом вверх.

Если положить под придверный коврик веточки зверобоя или полыни, то они защитят жилище от недоброжелателей. Их необходимо регулярно менять.

Как часто нужно мыть коврик

Коврик на входе в квартиру должен быть чистым и ухоженным. Только в этом случае он будет служить талисманом, поэтому его нужно регулярно чистить, вытряхивать и мыть под ним пол.

Когда будете чистить коврик, приговаривайте вслух такие слова: "Добром да по злу - так прощаемся".

Как часто нужно менять придверный коврик

Коврик для дома можно купить из любых материалов. Для того, чтобы он лучше впитывал пыль и влагу, лучше остановить свой выбор на ворсовом варианте. Когда на коврике появятся "проплешины" - это явный признак того, что его нужно менять. Износ также можно определить по цвету.

Быстрее всего в негодность приходит натуральный ворс, который гниет под действием влаги и реагентов, искусственный - выдерживает дольше.

Ранее Главред писал, зачем класть туалетную бумагу в шкаф.

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