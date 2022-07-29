УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как защитить себя от сглаза: сильные амулеты и обереги для дома

29 июля 2022, 11:23

Главред разбирался, как эффективно защитить свой дом от сглаза и зависти, какие амулеты помогут поставить надежный "щит".

сглаз, защита
Как защитить себя от сглаза / фото Pixabay

У каждого человека есть своя энергетика, которой он может уничтожать или наоборот исцелять других.

Зависть – одно из самых коварных чувств, которую провоцируют чужие успехи или счастье. Она толкает человека на различные шаги – от распространения сплетен до страшного убийства. Именно поэтому мудрецы рекомендовали не делиться своими успехами с теми, кто не может искренне за вас порадоваться.

Сглазом называют вредоносное влияние глазами на других, это инструмент реализации человеческой зависти. В то же время, бывают индивиды, которые могут сглазить совершенно ненамеренно.

Главред разбирался, как можно эффективно защитить себя и свой дом от сглаза.

Как защитить дом от сглаза и зависти

Против любого сглаза всегда можно найти "противоядие", но самое главное – вовремя на него отреагировать.

сглаз
Как защитить себя от сглаза / Pixabay

Как защититься от сглаза – простые и действенные правила:

  • Не провоцируйте своими поступками завистников, не выставляйте свою успешную жизнь на показ
  • Никогда не делитесь своими планами на будущее с людьми, которых очень мало знаете
  • Как это не парадоксально, простые амулеты смогут убрать негативное влияние - например, аамулет Назар, всем известная красная нить на запястье, а также амулеты со знаком Зодиака...
  • Еще одна надежная защита – зеркало. Совет – во время общения с неприятным для вас человеком, просто направьте в его сторону зеркало. Также не лишним будет разместить зеркало прям на выходе из дома или вашего офиса.

Как очистить дом от завистников, поставить защиту

Для того, чтобы очистить свой дом от завистников и негатива, и защитить его от сглаза, рекомендуют использовать различные амулеты:

  • изделия из серебра и сердолик отлично защищают от негатива, если носить их с собой постоянно
  • красная нить на запястье также отлично защищает от сглаза – оттягивает внимание недоброжелателя, уменьшает степень его неприязни, а также защищает от энергетической атаки
красная нить
Красная нить поможет от сглаза / Pixabay

Как легко сделать амулет с красной нити своими руками: толстую красную нить из шерсти три раза обмотайте вокруг своего левого запястья. завяжите ее обязательно на семь узлов и пожелайте людям, которые вас окружают всего самого доброго и хорошего. Вот и все, ваш амулет готов!

  • Еще один замечательный амулет от сглаза – английская булавка, которую нужно приколоть в незаметном месте головкой вниз. Этим способом защиты пользовались еще наши предки много столетий назад.
булавка
Английская булавка - амулет от сглаза / Pixabay
  • От сглаза запросто спасает кукла-мотанка, которую также делают только своими руками, она, в первую очередь, защищает детей и незамужних женщин.

Читайте также:

сглаз
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:29

РФ через Крым бросает войска на Херсон: резервов мало, их запускают с Дальнего Востока – эксперт

11:26

Со стороны Беларуси существует угроза вторжения в Украину: усилился ракетный обстрелВидео

11:23

Как защитить себя от сглаза: сильные амулеты и обереги для дома

11:20

ВСУ взорвали российские склады в Иловайске и Брилевке и показали "горячее видео"Видео

10:59

Германия передает Украине системы для радиационной, биологической и химической защитыВидео

Реклама
10:56

Орбан заговорил словами Кремля, заявив, что Украина не сможет выиграть войну

10:45

Исчезли после авианалета: дедушка 4 месяца пытается найти в Бородянке 3 внучек, сына и невесткуВидео

10:34

Войска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNВидео

10:17

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

10:16

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

10:12

Путин готовит "запасной аэродром": СМИ выяснили, куда сбежит диктатор, когда проиграет войну

09:59

"Буду самым большим другом Украины": Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощиВидео

09:40

Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

09:37

Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине: ВСУ его ищут, чтобы вручить вознаграждениеВидео

09:16

ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов и кучу техники РФ на ХерсонщинеВидео

09:14

Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем НезависимостиВидео

09:02

"Донецкий" Артур Пирожков рассорился с отцом, который поддерживает войну в Украине

08:58

Осенью целями россиян могут стать ТЭЦ и ТЭСмнение

08:29

Сбил 6 самолетов Су-25 РФ и ракету: 19-летнему срочнику Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

08:28

В Украине "задвухсотили" снайпера РФ, который помогал аннексировать Крым

Реклама
07:59

Переполох со сладостями: как вывести пятна от шоколада с одеждыВидео

07:52

"Снимал сюжеты для рашн-пропаганден и сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали военкора из РФ

07:23

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISWВидео

07:00

День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

06:40

Следующий шаг ВСУ на Херсонщинемнение

06:36

РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

06:00

Путин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачВидео

04:30

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

04:00

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

03:10

Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

02:40

Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - ReutersВидео

02:05

Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна

01:37

Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

01:07

Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сныВидео

00:51

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

00:36

И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

00:17

С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные текстыФото

00:06

Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видеоВидео

00:04

Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

28 июля, четверг
23:59

Гороскоп на август 2022 для Тельцов: сюрпризы судьбы, любовь с первого взгляда и помощь высших сил

Реклама
23:40

Украинцы требуют исключить россиянку из конкурса "Мисс мира"

23:35

Рассказывала бредни о "нацистах" в ВСУ: в Харькове преподавательница вуза угодила в громкий скандалВидео

23:22

"Такая красивая семья": Пугачева прогулялась в новом образе с детьми

23:05

Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" ВСУВидео

22:59

Модный дом Balenciaga создал модный свитшот, чтобы помочь Украине

22:38

В СНБО признались, когда Украина наконец-то уничтожит Керченский мостВидео

22:15

Названа самая красивая женщина мира

22:12

РФ потерпела политическое поражение: эксперт перечислил главные провалы врага

21:52

На Николаевщине два человека подорвались на мине в море: Ким рассказал деталиВидео

21:41

Гороскоп на август 2022 для Овнов: назван самый удачный день месяцаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять