Как защитить себя от сглаза: сильные амулеты и обереги для дома

Как защитить себя от сглаза / фото Pixabay

У каждого человека есть своя энергетика, которой он может уничтожать или наоборот исцелять других.

Зависть – одно из самых коварных чувств, которую провоцируют чужие успехи или счастье. Она толкает человека на различные шаги – от распространения сплетен до страшного убийства. Именно поэтому мудрецы рекомендовали не делиться своими успехами с теми, кто не может искренне за вас порадоваться.

Сглазом называют вредоносное влияние глазами на других, это инструмент реализации человеческой зависти. В то же время, бывают индивиды, которые могут сглазить совершенно ненамеренно.

Главред разбирался, как можно эффективно защитить себя и свой дом от сглаза.

Как защитить дом от сглаза и зависти

Против любого сглаза всегда можно найти "противоядие", но самое главное – вовремя на него отреагировать.

Как защитить себя от сглаза / Pixabay

Как защититься от сглаза – простые и действенные правила:

Не провоцируйте своими поступками завистников, не выставляйте свою успешную жизнь на показ

Никогда не делитесь своими планами на будущее с людьми, которых очень мало знаете

Как это не парадоксально, простые амулеты смогут убрать негативное влияние - например, аамулет Назар, всем известная красная нить на запястье, а также амулеты со знаком Зодиака...

Еще одна надежная защита – зеркало. Совет – во время общения с неприятным для вас человеком, просто направьте в его сторону зеркало. Также не лишним будет разместить зеркало прям на выходе из дома или вашего офиса.

Как очистить дом от завистников, поставить защиту

Для того, чтобы очистить свой дом от завистников и негатива, и защитить его от сглаза, рекомендуют использовать различные амулеты:

изделия из серебра и сердолик отлично защищают от негатива, если носить их с собой постоянно

красная нить на запястье также отлично защищает от сглаза – оттягивает внимание недоброжелателя, уменьшает степень его неприязни, а также защищает от энергетической атаки

Красная нить поможет от сглаза / Pixabay

Как легко сделать амулет с красной нити своими руками: толстую красную нить из шерсти три раза обмотайте вокруг своего левого запястья. завяжите ее обязательно на семь узлов и пожелайте людям, которые вас окружают всего самого доброго и хорошего. Вот и все, ваш амулет готов!

Еще один замечательный амулет от сглаза – английская булавка, которую нужно приколоть в незаметном месте головкой вниз. Этим способом защиты пользовались еще наши предки много столетий назад.

Английская булавка - амулет от сглаза / Pixabay

От сглаза запросто спасает кукла-мотанка, которую также делают только своими руками, она, в первую очередь, защищает детей и незамужних женщин.

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