Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: уникальный секрет от опытных хозяек

Часто мы сталкиваемся с проблемой, когда одежда после хранения в шкафу начинает неприятно пахнуть. Особенно эта неприятность преследует те вещи, которыми вы длительное время не пользовались – например, летние платья, блузки и футболки, которые всю зиму ждут теплого периода, когда наступит их звездный час. А потом приходит время, когда нам эта одежда нужна, и нам приходится искать способ, как избавиться от запаха залежавшихся вещей.
На самом деле есть несколько причин, почему от вещей начинает неприятно пахнуть в шкафу. Так, запах они могут впитывать от самого шкафа, если он очень старый и издает резкий "аромат".
Также причиной может быть неправильное хранение одежды – например, если положить к чистым вещам не очень чистые.
Кроме этого, запах затхлости появится, если спрятать в шкаф постиранную, но не до конца просушенную одежду. От влажности, которой некуда будет деться в закрытом пространстве, может появиться сразу несколько проблем. Кроме неприятного запаха она может также вызвать появление плесени.
Есть несколько народных способов, как избавиться от неприятного запаха в шкафу. Одним из самых простых является метод с применением туалетной бумаги.
Туалетная бумага является хорошей вещью, впитывающей в себя запахи. Поэтому для того, чтобы удалить запах сырости и плесени в шкафу, достаточно будет хранить рядом с вещами на полках один или несколько рулонов. Если шкаф большой, можно даже несколько.
Если же нанести на бумагу любимое эфирное масло, то такой лайфхак еще и поможет придать одежде приятный аромат.
Читайте также:
- Чем заменить пятновыводитель: 3 простых способа, которые от пятен и следа не оставят
- Чтобы и одежда сияла, и кошелек не пустовал: что выгоднее - порошок или гель для стирки
- 5 причин, почему нужно курить лавровый лист дома: вы будете удивлены