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Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: уникальный секрет от опытных хозяек

25 января 2023, 02:10
Достаточно будет хранить рулон туалетной бумаги на полке с одеждой, чтобы избавиться от надоедливой проблемы.
Шкаф, туалетная бумага
Если класть туалетную бумагу в шкаф, можно устранить неприятный запах/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Часто мы сталкиваемся с проблемой, когда одежда после хранения в шкафу начинает неприятно пахнуть. Особенно эта неприятность преследует те вещи, которыми вы длительное время не пользовались – например, летние платья, блузки и футболки, которые всю зиму ждут теплого периода, когда наступит их звездный час. А потом приходит время, когда нам эта одежда нужна, и нам приходится искать способ, как избавиться от запаха залежавшихся вещей.

На самом деле есть несколько причин, почему от вещей начинает неприятно пахнуть в шкафу. Так, запах они могут впитывать от самого шкафа, если он очень старый и издает резкий "аромат".

Также причиной может быть неправильное хранение одежды – например, если положить к чистым вещам не очень чистые.

Кроме этого, запах затхлости появится, если спрятать в шкаф постиранную, но не до конца просушенную одежду. От влажности, которой некуда будет деться в закрытом пространстве, может появиться сразу несколько проблем. Кроме неприятного запаха она может также вызвать появление плесени.

Есть несколько народных способов, как избавиться от неприятного запаха в шкафу. Одним из самых простых является метод с применением туалетной бумаги.

Туалетная бумага является хорошей вещью, впитывающей в себя запахи. Поэтому для того, чтобы удалить запах сырости и плесени в шкафу, достаточно будет хранить рядом с вещами на полках один или несколько рулонов. Если шкаф большой, можно даже несколько.

Если же нанести на бумагу любимое эфирное масло, то такой лайфхак еще и поможет придать одежде приятный аромат.

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