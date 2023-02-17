Принесет достаток и везение: как назвать собаку со смыслом

Собака может повлиять на судьбу человека. Как и у людей, все дело в имени.

Необычные клички для собак - Главред составил список имен / Фото pixabay.com

Выбор клички для собаки - ответственное дело. Ведь это имя вы будете произносить десятки раз в день. А, как известно, Вселенная слышит то, что мы говорим, и дает нам то, о чем мы просим. Как назвать собаку со смыслом да так, чтобы она приносила удачу?

Почитать о том, какие породы собак приносят в дом благополучие, можно в материале: Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия.

Как назвать собаку мальчика со смыслом

Феликс - означает того, кто очень счастлив или того, кому крупно повезло. С таким именем не только щенок будет доволен жизнью, но удача придет и в дом его хозяина.

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Рекс с латыни переводится как "король". Если ваш щенок — король, то и жизнь всей его семьи будет с королевским достатком.

Форус - еще одно удачное имя для щенка. В переводе с латыни это имя означает "победитель".

Имя Кэри означает большую ценность, а Энтони значит "бесценное". Оба варианта хороши для собаки, чтобы привлечь в дом благополучие.

Вариан - это латинское имя для того, кто побеждает.

Как назвать собаку мальчика необычно: список имен / Фото pixabay.com

Имя Фауст означает "везение", а значит фортуна обязательно улыбнется хозяевам собаки с такой кличкой.

Робертус означает "яркая слава", а значит хозяин такого щенка может оказаться на обложках журналов.

Как назвать собаку девочку: клички со смыслом

Чтобы привлечь деньги, советуют называть собак в честь драгоценного камня или металла. Например, Маргарет означает "жемчужина". Альтернативный вариант - Перл, что также переводится с английского как "жемчужина", или Эсмеральда, что значит "изумруд".

Друзиль - это имя происходит от названия сросшихся между собой драгоценных камней. Ора - значит золото.

Имя Доната для собаки принесет ее хозяевам подарок или помощь небес. Беатрис значит "приносящая благословение".

Фаустина - это имя означает большое везение, Глора или Глория - славу. Как вариант, собаку девочку можно назвать Лора. В дословном переводе это имя означает девушку, которая увенчана лаврами.

Имя Фелиция, что переводится как "очень счастливая", сделает счастливой не только собаку, но и ее хозяев.

Ранее Главред писал, как назвать кота, чтобы в доме был достаток.

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