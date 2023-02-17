УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Принесет достаток и везение: как назвать собаку со смыслом

17 февраля 2023, 13:31
Собака может повлиять на судьбу человека. Как и у людей, все дело в имени.
Щенки
Необычные клички для собак - Главред составил список имен / Фото pixabay.com

Выбор клички для собаки - ответственное дело. Ведь это имя вы будете произносить десятки раз в день. А, как известно, Вселенная слышит то, что мы говорим, и дает нам то, о чем мы просим. Как назвать собаку со смыслом да так, чтобы она приносила удачу?

Почитать о том, какие породы собак приносят в дом благополучие, можно в материале: Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия.

Как назвать собаку мальчика со смыслом

Феликс - означает того, кто очень счастлив или того, кому крупно повезло. С таким именем не только щенок будет доволен жизнью, но удача придет и в дом его хозяина.

видео дня

Рекс с латыни переводится как "король". Если ваш щенок — король, то и жизнь всей его семьи будет с королевским достатком.

Форус - еще одно удачное имя для щенка. В переводе с латыни это имя означает "победитель".

Имя Кэри означает большую ценность, а Энтони значит "бесценное". Оба варианта хороши для собаки, чтобы привлечь в дом благополучие.

Вариан - это латинское имя для того, кто побеждает.

Щенок
Как назвать собаку мальчика необычно: список имен / Фото pixabay.com

Имя Фауст означает "везение", а значит фортуна обязательно улыбнется хозяевам собаки с такой кличкой.

Робертус означает "яркая слава", а значит хозяин такого щенка может оказаться на обложках журналов.

Как назвать собаку девочку: клички со смыслом

Чтобы привлечь деньги, советуют называть собак в честь драгоценного камня или металла. Например, Маргарет означает "жемчужина". Альтернативный вариант - Перл, что также переводится с английского как "жемчужина", или Эсмеральда, что значит "изумруд".

Друзиль - это имя происходит от названия сросшихся между собой драгоценных камней. Ора - значит золото.

Имя Доната для собаки принесет ее хозяевам подарок или помощь небес. Беатрис значит "приносящая благословение".

Фаустина - это имя означает большое везение, Глора или Глория - славу. Как вариант, собаку девочку можно назвать Лора. В дословном переводе это имя означает девушку, которая увенчана лаврами.

Имя Фелиция, что переводится как "очень счастливая", сделает счастливой не только собаку, но и ее хозяев.

Ранее Главред писал, как назвать кота, чтобы в доме был достаток.

Вам также может быть интересно:

собаки интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:44

Охота на "кротов" Путина: Запад накрыл масштабную сеть шпионов РФ

13:31

Принесет достаток и везение: как назвать собаку со смыслом

13:04

Галкин признался, что его жизнь в РФ стала невыносимой, когда Зеленский стал президентом Украины

13:00

Гороскоп на завтра 18 февраля 2023: Близнецам – информация, Стрельцам – расслабление, Рыбам – мечты

12:48

"Ашан" влип в скандал с поставками товаров оккупантам и мобилизацией в РФ — расследование

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:27

"У меня собака на заводе так воет": в сеть попало видео, как поет критик СоседовВидео

12:18

Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия

12:12

"Боевые козы - не боятся ни танков, ни россиян": в центре Киева весело скакали милые животныеФотоВидео

12:00

Путин боится разворота оружия против себя: Илья Пономарев - о частных армиях в РоссииЭксклюзив

Реклама
11:56

Норвежский генерал дал тревожный прогноз: сомневается в военной победе Украины над РФВидео

11:54

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

11:53

"Путин до сих пор уверен, что РФ может победить": в Госдепе США сказали, что остановит диктатораВидео

11:43

Секретный ингредиент мгновенно очистит шампиньоны и сэкономит ваше время: суперский трюкВидео

11:39

Команда волонтеров открыла ящик пожертвований для украинцев: кто может получить 700 долларовВидео

11:23

ВСУ уничтожили подполковника РФ - командира разведки оккупантовВидео

11:17

Русские агрессоры теряют 2 тысячи солдат за каждый 91 метр оккупации - разведка НАТОВидео

11:08

ВСУ получили уже 70 автомобилей при содействии Favbet FoundationФото

10:41

"Лежит в крови в могиле": россиянка ошалела от инсталляции в Гамбурге с "мертвым Путиным"Видео

10:31

Голова и спина под запретом: где лучше не гладить собакуВидео

10:24

Задыхалась закрытая в чемодане, пока он смывал кровь: в Италии экс-бойфренд зверски убил украинку

Реклама
10:21

Хватает столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

10:02

Ермак рассказал о рисках 24 февраля и призвал слушать Воздушные силы

09:52

США поддержали удары Украины по целям РФ в Крыму: в Москве закатили истерикуВидео

09:45

По какой причине в Украине активно выдают повестки: объяснение ДаниловаВидео

09:23

Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языкаВидео

09:16

Состояние стремительно ухудшается: Брюсу Уиллису поставили окончательный диагноз

08:56

Без новой волны мобилизации Украине войну не выиграть: эксперт назвал причинуВидео

08:49

У украинцев будут проблемы со стажем и выходом на пенсию: эксперт объяснила, в чем делоВидео

08:48

Как РФ утилизирует зэков на Донбассе: о беспрецедентной смертности "вагнеровцев"мнение

08:29

США не исключают передачу Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания РФ - НуландВидео

07:59

Двое агрессоров после первого обмена еще раз попали в плен ВСУВидео

07:31

В Турции из-под завалов через 10 дней после землетрясения спасли 17-летнюю девушкуВидео

07:10

Зачем хозяйки ставят соду под кровать: навсегда забудете о серьезной проблеме

06:47

ВСУ сломают планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля - ISW

06:42

Сурков слил своего начальникамнение

05:29

Гороскоп на март 2023 для Близнецов: неожиданный поворот, дальняя дорога и исполнение мечтыВидео

05:15

Планы России к 24 февраля: экс-командир Айдара назвал город, который "хотят" взять оккупантыВидео

04:15

Россияне могут атаковать с севера осенью 2023 года – военный экспертВидео

03:46

Прикрыла срам "райской птичкой": Кайли Дженнер показала репортаж прямиком из душа

03:20

В Украине появились новые денежные выплаты: кто может получить более 20 тысяч гривенВидео

Реклама
02:05

Военный эксперт спрогнозировал, сколько нужно ракет, чтобы "выбить" русский флот из войныВидео

02:02

"Конвульсии вызывают только смех": Волочкова показала верх своего талантаВидео

01:45

В полукорсете и без трусов: Эшли Грэм удивила откровенной фотосессией

01:32

"Крым будет проще взять, чем Донбасс": эксперт назвал условие для быстрой деоккупации полуостроваВидео

00:51

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

00:34

Бывший друг Путина описал сценарий окончания войны в УкраинеВидео

00:10

Гороскоп на сегодня 17 февраля 2023: Стрельцам – новые идеи, Рыбам – обычный деньВидео

16 февраля, четверг
23:59

Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Рыбам – разговор по душам, Ракам – испытания

23:30

РФ может устроить теракты на своей территории: разведка Польши объяснила, зачем это КремлюВидео

22:42

"РФ хочет запустить три волны ракет 24 февраля": Подоляк объяснил планы ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять