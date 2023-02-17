Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия

Собака - не только лучший друг человека, который всегда будет любить своего хозяина. Согласно мнению эзотериков, собака может принести любовь, удачу и благополучие семью, в которой она живет.
Какая собака приносит удачу
Любая собака - это уже большая удача, ведь с того момента как вы принесли домой питомца, вы уже никогда не будете одиноки. Но считается, что если вы хотите, чтобы успех и везение сопутствовали по жизни, тогда стоит завести собаку определенного цвета. Давайте разбираться, какова энергетика собак по цвету.
Белый - один из самых фартовых окрасов собак. Причем неважно - дома у вас живет пес или вы просто встретили его на улице. Согласно приметам, если собака белого цвета перебежит дорогу - фортуна вам улыбнется.
Облаяла белая собака - примета говорит, что стоит ждать большого успеха в делах. Если вы встретили сразу троих белоснежных красавцев, везение будет просто небывалым.
Собаки рыжего цвета считаются "денежными", то есть приносят финансовое благополучие. Если у вас дома живет рыжий питомец, то регулярные премии и прочие "плюшки" гарантированы.
Если к дому прибился рыжий пес, не стоит его прогонять. Ведь эта собака принесет материальный достаток.
Трехцветный пес также способен притянуть в дом достаток, благополучие и успех.
А вот если вы хотите уберечь семью от негатива и злых языков, то стоит завести собаку черного цвета.
Если человек одинок и надеется встретить вторую половинку, стоит завести собаку таких пород:
- лабрадор;
- хаски;
- бульмастив;
- колли;
- сенбернар;
- ньюфаундленд.
Если вы хотите улучшить настроение и завести друзей, стоит присмотреться к небольшим породам собак:
- терьер;
- джек-рассел;
- такса;
- шпиц;
- болонка;
- мопс;
- японский хин.
Для карьерного роста и финансового благополучия советуют обратить внимание на кавказскую и немецкую овчарку.
Приметы про собак
Примета собака на пороге говорит о том, что скоро у вас появится новый надежный друг.
Если бездетная пара приютит бездомное животное, этим людям будет сопутствовать удача.
Собака лает? Примета говорит о том, что животное пытается прогнать злых духов и отгоняет людей с дурными намерениями.
Собака, которая поскуливает и не может найти себе места, предупреждает хозяина о том, что он скоро заболеет.
Черная собака в доме: примета говорит о том, что животное будет отводить молнии и пожары.
Собака лает на луну – предвещает хозяину беду.
Если собака на улице трется о прохожих – к подарку.
Собака катается по траве — к ветру и дождю, по снегу — к метели или на оттепель.
Ранее Главред писал, зачем собаки облизывают людей.
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