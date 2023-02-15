Как назвать кота, чтобы в доме был достаток: популярные имена со смыслом

Имя играет немаловажную роль не только в жизни человека, но и домашних животных. Наши четырелапые друзья также могут сформировать свой характер в том числе в зависимости от той клички, которую им дали, пока они были маленькими. Кроме того, считается, что некоторые имена, например, котов могут принести в дом хозяев удачу и прибыль.
Какие кошки приносят удачу и деньги
Считается, что удачу в делах приносят коты и кошки черно-белого окраса, а также трехцветные и черепашковые пушистики.
Согласно приметам, самые "денежные" окрасы кота - рыжий и золотисто коричневый.
Также для привлечения финансовой удачи и стабильности стоит завести черного кота. Считается, что у хозяев угольно черного хвостатого любимца не будет проблем с деньгами.
Как назвать котенка к деньгам
Чтобы в доме была финансовая стабильность, котенка можно назвать "денежным" именем. Подойдет название какой-то "сильной" валюты: Бакс, Евро, Йена, Франк, Фунт, Доллар.
Назвать кота можно и в честь драгоценного камня: Алмаз, Рубин, Топаз, Сапфир.
Стоит обратить внимание и на имена, которые в буквальном переводе означают "богатство" или "золото":
- Рич/Ричи (в переводе - "богатый");
- Генрих ("богатый, могущественный");
- Гарри (одна из форм имени Генри);
- Голди ("золотой");
- Злата ("золотая", "золотко").
Как назвать кота, чтобы он приносил удачу
Если вы хотите, чтобы котенок стал талисманом в семье, назвать его нужно соответствующим образом:
- Феликс (в переводе - "счастливый", "благополучный");
- Лайма (переводится с латышского как "счастье");
- Нанда (от индийского слова "радость");
- Фортуна;
- Лаки (в переводе с английского "везучий");
- Тихон (происходит от греческого "приносящий счастье");
- Ника (имя древнегреческой богини победы);
- Лаура (от латинского слова лавр - символа славы);
- Малахит (считается, что камень малахит дарит счастье хорошим и честным людям).
К слову, не стоит называть кошку или кота грубыми, ругательными или просто странными именами. Таким образом вы не просто испортите ауру и себе, и животному, но еще и притянете неприятности. Например, называя котенка Люцифер или Хаос, вряд ли стоит рассчитывать, что в доме будет царить гармония, ведь не секрет, что как корабль назовешь, так он и поплывет.
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